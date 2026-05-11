Especial Bodas y Celebraciones 2026 - Espacios únicos para cada tipo de enlace
El gran referente de los eventos en Ibiza: la esencia única de Atzaró
Atzaró Agroturismo, Atzaró Beach y Aubergine forman una colección única de destinos donde cada celebración se transforma en algo verdaderamente excepcional con sello ibicenco
Cuando se trata de celebrar momentos verdaderamente especiales en Ibiza, hay lugares, y luego está Atzaró. Considerado por muchos como el espacio más emblemático, auténtico y exclusivo de la isla para la celebración de eventos, Atzaró ha convertido el arte de crear experiencias inolvidables en parte de su esencia. Con una larga trayectoria acogiendo bodas, celebraciones privadas y encuentros de todo tipo, la familia Atzaró ha perfeccionado durante años una propuesta única donde tradición, excelencia y belleza natural conviven en perfecta armonía.
En el corazón del campo ibicenco, Atzaró Agroturismo se alza como una finca histórica de más de 300 años, un lugar lleno de alma donde la auténtica Ibiza sigue viva en cada rincón. Rodeada de exuberantes jardines, huertos, campos de lavanda y arquitectura tradicional, esta propiedad ofrece un escenario incomparable que combina historia, elegancia y naturaleza. Más que un espacio para eventos, Atzaró es una experiencia profundamente ligada a la esencia de la isla, capaz de ofrecer celebraciones únicas en un entorno irrepetible. Sus múltiples espacios, desde terrazas rodeadas de vegetación hasta ambientes más sofisticados, permiten diseñar cada evento a medida, siempre acompañado por una propuesta gastronómica basada en producto local y de temporada.
Experiencia frente al mar
Para quienes desean trasladar esa excelencia al Mediterráneo, Atzaró Beach, en Cala Nova, ofrece una experiencia frente al mar donde la exclusividad se encuentra con la belleza natural de la costa ibicenca. Con el sonido de las olas, la brisa marina y un entorno privilegiado, este espacio se convierte en una opción excepcional para celebraciones elegantes junto al mar, desde encuentros íntimos hasta grandes ocasiones al atardecer.
A su vez, Aubergine representa la versión más serena y campestre de esta filosofía. Situado en el interior de la isla, este enclave captura la tranquilidad del paisaje rural ibicenco con una propuesta gastronómica basada en ingredientes frescos, locales y orgánicos, ideal para eventos con un carácter íntimo, cálido y auténtico.
Con más de tres siglos de historia, una reconocida experiencia en la organización de eventos y una profunda conexión con la Ibiza más genuina, Atzaró no solo ofrece espacios extraordinarios: ofrece el escenario definitivo para celebrar la isla en su máxima expresión.
Atzaró Agroturismo, Atzaró Beach y Aubergine forman una colección única de destinos donde cada celebración se transforma en algo verdaderamente excepcional.
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