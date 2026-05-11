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El GEN-GOB exige a instituciones y partidos que se opongan a la "macroampliación" del aeropuerto de Ibiza

La entidad ecologista considera "demencial" el proyecto de Aena, que "representará la multiplicación de todos los problemas de masificación que ya sufre la isla"

El interior del aeropuerto de Ibiza en septiembre de 2025.

El interior del aeropuerto de Ibiza en septiembre de 2025. / Vicent Marí

Redacción Digital

Ibiza

El Grup d’Estudis de la Naturalesa (GEN-GOB) exige a las instituciones de Ibiza y del conjunto de Baleares y a todos los partidos políticos de las islas que se opongan al proyecto de ampliación del aeropuerto de Ibiza previsto por Aena. La entidad ecologista considera que esta actuación supondría una "macroampliación" de una infraestructura que, a su juicio, ya está sobredimensionada para una isla como Ibiza.

El Grup d’Estudis de la Naturalesa sostiene que ampliar el aeropuerto significaría "multiplicar todos los problemas de masificación que ya sufre la isla" y defiende que el proyecto "no obedece de ninguna manera al interés general ni está al servicio de las necesidades de los residentes".

En un comunicado, el GEN-GOB califica de "absolutamente demencial" la propuesta de Aena, hecha pública por medios locales, y advierte de que Ibiza, "no admite ni un metro más de crecimiento". La entidad recuerda que la isla ya sufre problemas crecientes de falta de agua, escasez de vivienda y saturación del territorio, por lo que considera inasumible una ampliación de estas características.

Según el grupo ecologista, aumentar el tamaño de la terminal hacia el oeste y el este, construir nuevos edificios y ampliar servicios supondrá un incremento del tráfico aéreo. Para el GEN-GOB, ese tráfico debería reducirse "considerablemente" para recuperar parte del bienestar social y del equilibrio ecológico perdidos en los últimos años.

Vista del Parque Natural de Ses Salines con el mar de fondo. | JOSÉ JUAN GONZALVEZ

Vista del Parque Natural de Ses Salines con el mar de fondo. / JOSÉ JUAN GONZÁLVEZ

Entorno del Parque Natural de ses Salines

La organización alerta también del impacto de esta ampliación en el entorno del Parque Natural de ses Salines, situado junto a las instalaciones aeroportuarias y que, según recuerda, ya sufre "graves impactos" por su proximidad al aeropuerto.

El GEN-GOB considera que el proyecto es "un auténtico atentado para la isla" y sostiene que responde "únicamente a los intereses económicos de Aena, no a las necesidades reales de Ibiza". En este sentido, insiste en que la prioridad de la isla debe ser reducir el número de turistas y no facilitar nuevos incrementos, especialmente durante los meses de verano.

La entidad acusa a las administraciones de incurrir en una contradicción al hablar de sostenibilidad y contención turística mientras se plantea una ampliación aeroportuaria. "Representa un ejercicio total de cinismo", denuncia el GEN-GOB, que vincula muchos de los problemas actuales de Ibiza —agua, sanidad, educación, vivienda y servicios públicos— al exceso turístico.

El grupo ecologista enmarca además su rechazo en el contexto de cambio climático y critica una visión "extractivista y cortoplacista" del territorio. También censura que parte de la ampliación pueda destinarse a atender jets privados, un segmento que considera de "alto impacto climático" y "totalmente prescindible"” para la industria turística local.

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Por todo ello, el GEN-GOB reclama a las instituciones ibicencas y baleares que emitan informes desfavorables y actúen "a todos los niveles" para frenar el proyecto. La entidad pide a los responsables públicos que defiendan "los derechos y el bienestar de los ibicencos" y no los intereses económicos de Madrid. La organización concluye que las fuerzas políticas deben demostrar "con hechos" su voluntad de combatir la masificación, un problema que, según el GEN-GOB, ya está aumentando los índices de pobreza y deteriorando el bienestar en Ibiza

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