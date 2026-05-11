Fundación Conciencia alerta de que la falta de psicólogos forenses impide tomar medidas para proteger a menores víctimas de abusos en Ibiza

En la Fundación Conciencia están muy preocupados ante la falta de psicólogos forenses en los juzgados de Ibiza. "Ahora mismo la psicóloga que tiene plaza está de baja y su sustituta también lo está. Ahora iban a poner otra sustituta", explica Marisina Marí, presidenta de la Fundación Conciencia, organización que atiende a niños víctimas de cualquier tipo de maltrato. Esta situación, explica Marí hace que no se puedan realizar informes forenses.

Estos informes forenses son fundamentales para que los jueces puedan tomar medidas para proteger a los menores. "Muchas veces, si el juez no tiene estos informes, no puede tomar medidas cautelares y en muchos casos se sigue produciendo el abuso, porque al final es la palabra de uno contra la del otro", lamenta Marí. "Estas evaluaciones, además, se tienen que hacer bien, no vale con ver al niño una o dos veces. Necesita tiempo para establecer un vínculo terapéutico con el psicólogo porque tienen que hablar de alguien muy cercano a ellos y de una situación muy grave y dolorosa", añade la presidenta de la fundación.

Una plaza con dotación "realista"

Marí destaca la necesidad de crear una plaza nueva para gente que ya vive en la isla y dotarla de manera "justa". "Actualmente, hay una plaza por cubrir, pero es de traslado. Eso significa que alguien que ya tenga un puesto debería venir para cubrir esta, y tal y como está la vivienda no va a venir nadie", lamenta Marí. Por este motivo, la presidenta de la fundación considera necesario crear una nueva plaza con una "dotación realista". "Se tiene que poder vivir en Ibiza, porque la dotación actual es inferior a la de colegios o de cualquier otro puesto de psicología. Entonces no hay psicólogos que se estén peleando por esa plaza", lamenta Marí. "Es importante dotar las cosas en función de la realidad del lugar. Igual que cuando faltaron oncólogos se tuvieron que adaptar las condiciones para que vinieran", añade.

Además, Marí reclama la necesidad de que haya más de un psicólogo forense en Ibiza. "Tiene que haber dos o tres plazas, porque cuando había una psicóloga tampoco llegábamos porque es imposible que una sola persona se pueda ocupar de todos los casos que precisan este tipo de valoraciones en Ibiza y Formentera", añade Marí. Esta situación, cuenta Marí, se viene repitiendo desde hace más de una década. "Llevamos 12 años reclamando que haya más psicólogos, una mejor dotación para el departamento de Medicina Legal del Juzgado. Estamos privando a un niño de su vida por no tener algo bien dotado", denuncia la presidenta de la fundación.

Marisina Marí, presidenta de la Fundación Conciencia Ibiza. / Toni Escobar

La Fundación Conciencia cuenta con un convenio con el juzgado para tratar de aliviar estas ausencias. "En un caso penal, cuando el juez quiere, puede solicitar que se haga una pericial a través de la Fundación Conciencia. Nombran a un perito del catálogo de psicólogos que están dados de alta en el colegio de Baleares y pasan el presupuesto a la fundación, y nosotros lo pagamos", explica Marí, quien califica esta medida como "parche". "Se hace porque tenemos niños allí con casos parados que no podemos consentir", lamenta Marí, quien explica que, aproximadamente, entra en los juzgados un caso nuevo cada semana.

200 menores atendidos

La fundación cuenta actualmente con 200 casos abiertos de menores que están siendo atendidos por ellos. "Algunos se encuentran en fase más avanzada, otros están comenzando el proceso y otros están ya con el tratamiento", explica Marí. De estos 200 menores que son atendidos por la Fundación, aproximadamente un 75% de ellos ha sufrido algún tipo de maltrato. El 25% restante "sufren por otras cosas, como algún caso de falta de recursos grave en el que intentamos ayudar junto a las instituciones", cuenta Marí.

Desde la organización han notado un repunte de casos. "Cada semana nos entra algún caso, aunque no todos son de abusos sexuales, gracias a dios. Algunos son de bullying y otros por maltrato físico. Tenemos niños que sufren violencia física y, de esto sí, cada semana entra uno o dos casos", afirma Marí. "Ahora aparecemos más en los medios y eso hace que la gente nos conozca más, y además muchos llegan porque cada vez están más desesperados porque por el cauce oficial no están obteniendo lo que los niños necesitan", añade.

Marisina Marí, presidenta de Fundación Conciencia de Ibiza: "No encontramos psicólogos"

Con el fin de mejorar esta atención a los menores víctimas de agresiones sexuales, la Fundación Conciencia trabaja junto con Save The Children y la conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia en un proyecto de Barnahus en Ibiza. Se trata de un espacio similar al Espai Savina del Consell Insular para atender a los menores. "Los niños, cuando tengan un problema de abuso sexual, pueden ir con sus padres o por su cuenta allí y se les orienta sobre lo que tienen que hacer y, si hace falta, se desplaza allí la Fiscalía o la Policía", explica Marí. "Se trata de unificar las cosas para que el niño no tenga que pasar por lo mismo varias veces", añade.

Marí afirma que actualmente existe un grupo de trabajo liderado por Save the Children del que la Fundación Conciencia forma parte. "Se está trabajando en los protocolos y en el contenido", cuenta la presidenta. "Todos tenemos prisa porque esté ya todo listo, pero es un proceso que hay que hacerlo bien. No se puede coger el modelo sueco tal cual e implantarlo igual porque hay otras normas, hay otra forma de ser de la gente y hay otra problemática. Todo se tiene que adaptar y consensuar", recalca Marí.

"Lo que más nos falta, porque no encontramos, son más psicólogos", explica la presidenta de la Fundación Conciencia. "Hay una demanda altísima porque estamos trabajando con niños con riesgo de suicidios, y en Ibiza hay una falta de psicólogos en general importante", lamenta Marí. "Nos llegan currículum, pero muchos son de fuera y claro, no disponemos de alojamiento que ofrecerles", añade Marí.