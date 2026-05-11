Lynn Goldsmith, fotógrafa, compositora y directora de cine, en Ibiza: «La fotografía es el arte de ver y conectar lugares y gente»

Lynn Goldsmith (1948, Detroit, USA) es una afamada fotógrafa y retratista de celebridades, compositora y directora de cine. Ha realizado fotografía artística y libros con imágenes conceptuales del rock de The Rolling Stones, The Police, Patti Smith, Bruce Springsteen, Blondie, Kiss, Tina Turner o Grace Jones, entre otros. Y ha pintado. En 1985 ganó el premio World Press Photo. Como compositora escribió canciones y formó el grupo Will Powers. En junio presentará en el MoMA una nueva exposición dedicada al mundo de las flores. Participó en la conferencia final del festival ‘Sant Josep és foto’ de este año.

¿Qué es para usted la fotografía?

Es una manera de conectar lugar y gente.

¿Qué le inspira?

Cualquier cosa que tenga delante. Fotografiar es el arte de ver.

Usted dice que le gusta trabajar sola.

Así es, no quiero distracción. Sólo necesito sentir el sujeto, me pongo en la piel de la persona que tengo delante, si hay otra energía te distrae. Siempre estoy sola, es mi manera de trabajar. Cuando eres una fotógrafa solo estás con la persona, lo demás es ruido.

¿Qué diferencia encuentra en ese momento?

Cuando hay espectadores es diferente. Fotografío diferentes cosas, pero cuando se trata de gente, lo más importante es lo que veo en sus ojos, porque me dirán si están distraídos, concentrados, con miedo o alegres. Los ojos me dicen quiénes son.

¿Y qué ocurre si no le ve los ojos?

Bueno, hay gente muy tímida a la que no le he visto los ojos, como a Tracy Chapman, ella era muy vergonzosa, se sentía incómoda ante la cámara, así que le dije que cerrara los ojos. Y la pude fotografiar bien.

¿Cómo selecciona a las personas que va a retratar?

A veces me seleccionan a mí. Pero otras yo selecciono a la gente que me interesa y que encuentro atractiva de algún modo. El grupo The Police me eligió a mí, yo no les conozcía hasta que hice sus fotos en la calle, luego nos conocimos bien porque eran muy inteligentes y sabían lo que quería transmitir.

¿Cómo se siente al ser la primera mujer en fotografiar a celebridades del mundo entero?

No he sido la primera, hay algunas mujeres fotógrafas importantes en este mundo dominado por los hombres. Ahora hay más fotógrafas, pero sigue siendo un trabajo mayoritario de hombres. Afortunadamente, en la actualidad hay muchas escuelas en las que, curiosamente, la mayoría de las estudiantes son mujeres.

¿Hacia dónde va la IA?

No se trata de a dónde va, sino de dónde estamos. Ahora pasa lo mismo que cuando apareció Photoshop y otras herramientas digitales. Las cosas cambian y evolucionan, es algo coherente con el tiempo, siempre ha sido así. Tengo una cuenta de Instagram y simplemente me gusta jugar con la IA como una herramienta, siempre con mis propias imágenes, no usando imágenes de otros. Subí una foto con IA en Instagram, expliqué cómo lo había hecho y tuve muchas críticas por publicar una foto mía hecha con IA, pero no quiero cosas negativas en lo que hago, al final la eliminé porque la gente juzga mucho de manera gratuita.

¿Hasta qué punto la IA es una herramienta fiable y no invasora?

Simplemente es una herramienta para trabajar que te hace no pensar, así que es algo que va a cambiar la raza humana. Nuestro cerebro y nuestro cuello probablemente también cambiarán, la evolución es algo inevitable, nada es permanente. Cuando salió Photoshop la gente decía que era trampa, lo mismo ocurrió cuando arrancó el digital. Soy una artista y para mí es una herramienta, quiero jugar con ella, lo que no quiere decir que siempre la vaya a utilizar. También pinto y no siempre utilizo la misma técnica, a veces uso un pincel o un cepillo.

¿Existe una diferencia técnica o de enfoque a la hora de fotografiar músicos o personas?

Es lo mismo, en fotografía todo se basa en la técnica del manejo y control de la luz, así que no cambia nada.

Ha fotografiado a figuras del rock and roll mundial como Bruce Springsteen, The Police, The Rolling Stones, Kiss, Patti Smith, Madonna, Blondie, Tina Turner o Grace Jones. ¿Cuál es la persona más difícil y la más fácil que ha fotografiado en su carrera?

Miles Davis ha sido el más complicado y, a la vez, el más fácil. Los Stones han sido mi grupo favorito. Solo he sido fan de Bob Dylan, con el que intimaba por su carácter y filosofía. Me gusta fotografiar o retratar a gente, ya sea Patti Smith o Bruce Springsteen, busco ante todo localizaciones que representen la identidad de los músicos.

¿Hay alguien a quien haya querido fotografiar?

A muchos personajes universales como Jesucristo o María Teresa de Jesús. Jesucristo es el número uno, me gustaría saber si era blanco o negro. Es todavía un enigma por descifrar.

Tiene alguna exposición pronto.

El 17 de junio presento una nueva exposición dedicada a las flores, es algo que me fascina y entusiasma. He dedicado muchos años y tiempo al estudio de las flores y su belleza natural.

Ha dicho que no se siente fotógrafa.

Me considero, ante todo, artista, en mi web puede verse que hago diferentes obras y tengo un recorrido por distintas facetas.

Conoce Ibiza desde hace décadas. ¿Cómo ve los cambios acontecidos en la isla?

La isla se reinventa y renueva el espíritu de la gente que la visita. Geográficamente tiene unas aguas preciosas, playas maravillosas y la vida nocturna tiene una manera especial de celebrar la vida a través del baile. Todos esos hoteles han aparecido, pero no le han quitado su esencia, todos los lugares del mundo han cambiado, ya sea Nueva York o Aspen. Pese a los cambios, Ibiza mantiene su magia y esencia.