El flaó de Ibiza y Formentera que sorprende por su ingrediente secreto: así se prepara este pastel tradicional

Ibiza y Formentera tienen un postre tradicional capaz de sorprender incluso a quienes creen haberlo probado todo: el flaó. Este pastel típico de las Pitiusas combina una base aromática y crujiente con un relleno de queso fresco, azúcar, huevos y un ingrediente que marca la diferencia: la hierbabuena.

La receta, compartida por Recetas de Guille, muestra paso a paso cómo preparar este dulce tradicional que forma parte de la gastronomía ibicenca y formenterense. Su aspecto recuerda al de una tarta de queso, pero su sabor es mucho más particular gracias al anís, la ralladura de limón y las hojas frescas de menta o hierbabuena que se incorporan al relleno.

Un pastel típico de Ibiza y Formentera con mucho sabor

El flaó se elabora en dos fases: primero la masa y después el relleno. Para la base se utiliza harina de trigo, mantequilla a temperatura ambiente —aunque también puede sustituirse por manteca de cerdo—, azúcar, ralladura de limón, semillas de anís, un chorrito de anís opcional, aceite de oliva virgen extra, huevo y una pizca de sal.

La mezcla se trabaja primero con cuchara y después con las manos hasta conseguir una masa homogénea. Después se deja reposar mientras se prepara el interior del pastel.

Ahí aparece la parte más característica del flaó. El relleno se hace con queso fresco de cabra y queso fresco de oveja, a partes similares. En caso de no disponer de estos quesos, la receta permite sustituirlos por otros quesos frescos con sabor, como ricota o requesón.

A los quesos se añaden huevos, azúcar y varias hojas frescas de hierbabuena. Este último ingrediente es el que convierte al flaó en un postre tan reconocible, ya que aporta un punto refrescante muy distinto al de otras tartas de queso.

Cómo se hornea el flaó tradicional

Una vez lista la masa, se estira con un rodillo sobre una superficie ligeramente enharinada y se coloca sobre una tartera. En la receta de Recetas de Guille se utiliza un molde de 28 centímetros. Después se recorta la masa sobrante y se vierte el relleno en el interior.

El flaó se hornea a 180 grados durante unos 40 minutos, con calor arriba y abajo y sin ventilador. Al salir del horno, debe dejarse enfriar a temperatura ambiente y después reposar en la nevera al menos dos horas.

El truco para que quede todavía más sabroso es prepararlo de víspera. Según explica la receta, los sabores se intensifican con el reposo y el pastel gana en aroma y textura.

El secreto está en la hierbabuena y el anís

Aunque a simple vista pueda parecer una tarta de queso, el flaó tiene una personalidad propia. La base aporta un toque crujiente gracias a la masa con semillas de anís, mientras que el relleno resulta cremoso, aromático y sorprendentemente fresco por la presencia de la hierbabuena.

Para servirlo, puede decorarse con una hoja de menta o hierbabuena. El resultado es un postre sencillo, tradicional y muy vinculado a la cocina de Ibiza y Formentera.