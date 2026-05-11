Especial Bodas y Celebraciones 2026 - Oleoteca Ses Escoles
La esencia rural que marca la diferencia en tu boda en Ibiza
Entre olivos y memoria ibicenca, la Oleoteca Ses Escoles propone una forma de celebrar bodas que conectan con la Ibiza más auténtica. Ubicado en unas antiguas escuelas reconvertidas en restaurante y oleoteca, el espacio conserva ese carácter rural, tranquilo y luminoso que hace que cada celebración parezca ser parte natural del paisaje. Su terraza exterior, el patio cubierto, los salones privados y la arquitectura sencilla crean un escenario íntimo y elegante, pensado para parejas que buscan una boda con identidad, calma y sentido de lugar.
El vínculo con Ibiza no se encuentra solo en el entorno sino también un una gastronomía que bebe del producto local, con protagonismo del aceite de oliva elaborado en la propia finca. Oleoteca Ses Escoles permite celebrar desde el enlace hasta la comida de celebración.
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