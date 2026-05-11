El aviso del dj y comunicador Igor Marijuan sobre Ibiza: "Hace falta un alcalde de la noche"

Hablar de Ibiza es hablar también de música electrónica. Y hablar de la escena electrónica de la isla es hablar de Igor Marijuan, una de las voces más reconocidas y respetadas del circuito clubbing. DJ, comunicador, programador y cofundador de proyectos radiofónicos, Marijuan ha pasado por el videopodcast '¿Dónde está el after?', de Los40, presentado por José Manuel Duro, para analizar sin filtros qué está ocurriendo en la isla y hacia dónde se dirige la temporada 2026.

Durante la charla, el artista dejó varias reflexiones sobre el presente de Ibiza, los afters, la evolución de las discotecas y el riesgo de que la pista de baile pierda terreno frente al modelo VIP. Una conversación en la que también defendió la importancia de entender la noche como "parte de la cultura de la isla".

Igor Marijuan pide para Ibiza una figura como el "alcalde de la noche"

Uno de los momentos más destacados de la entrevista llegó cuando Marijuan defendió que Ibiza debería contar con una figura similar a la que existe en ciudades como Berlín: un night mayor, o "alcalde de la noche".

"A Ibiza le vendría muy bien tener, como tienen en Berlín, un alcalde de la noche", aseguró el dj al hablar de la necesidad de ordenar, cuidar y entender mejor todo lo que rodea a la industria nocturna.

Marijuan fue claro al criticar que se demonice el baile o la música durante el día. "Que se demonice el baile de esta manera o que se demonice lo de poner música de día me parece un error gordísimo", afirmó durante la entrevista.

Para el artista, Ibiza necesita una mirada más profesional y menos simplista sobre su escena musical, especialmente en un momento en el que la isla sigue siendo uno de los epicentros mundiales de la música electrónica.

El problema de los grandes headliners y el crecimiento de los VIP

Marijuan también habló de uno de los grandes debates de la escena actual: el peso económico de los grandes nombres del cartel. Según explicó, muchos djs internacionales piden cifras tan altas que no pueden cubrirse únicamente con la venta de entradas. "Estos grandes nombres están pidiendo un dinero que hay que cubrir no solo con la venta de entradas, sino con mayor número de VIP", señaló.

Esa realidad, según el dj, ha transformado la distribución de muchos clubes. "Los VIP crecen, la pista se hace cada vez más pequeña",. Sin embargo, también lanzó una reflexión clave: ese modelo tiene un límite, porque incluso quienes ocupan las zonas VIP necesitan ver una pista viva. "Tampoco vale, porque los VIP quieren que haya gente bailando".

Marijuan defiende que programar una noche de calidad, pensada para que el público descubra música nueva y viva una experiencia distinta, es cada vez más difícil. "Quieres hacer una promoción que sea guapa, que el que baile y el que venga alucine, que oiga música que le vuele la cabeza. Es muy difícil, vas a perder pasta", reconoció.

La industria de los afters en Ibiza

El videopodcast también abordó el fenómeno de los afters en Ibiza, un tema muy vinculado a la historia reciente de la isla y a su imaginario musical. Marijuan recordó algunos de los mejores momentos vividos en fiestas improvisadas, caminos de tierra y encuentros inesperados tras una noche de música.

Para él, un buen after debe tener dos elementos imprescindibles: "Buena calidad de sonido y luz natural". El dj defendió que la entrada de la luz del sol cambia por completo la experiencia y convierte el after en un formato distinto al de la noche.

Eso sí, también reconoció que alrededor de los afters se ha creado una industria paralela. "Hay una industria ahora mismo y es una industria promocional, tiene mucho que ver con el marketing", explicó. Y añadió que algunos afters se han convertido en una herramienta de promoción muy poderosa, especialmente cuando se asocian a grandes dj y a momentos exclusivos.

El artista matizó, no obstante, que una parte de esa actividad se mueve fuera de la legalidad. "Hay afters ilegales que se están persiguiendo y que las autoridades no permiten", señaló, y deja claro que desde la industria profesional de Ibiza, no se apoyan esas prácticas.

Space Ibiza y el recuerdo de una "época legendaria"

En la entrevista, Igor Marijuan también recordó su etapa como residente en Space Ibiza, uno de los templos más míticos de la música electrónica mundial. El dj explicó que su primera experiencia importante en un after de una gran discoteca fue precisamente en Space, durante la época de 'We Love'.

"Space fue muy especial", admitió. El artista recordó con cariño aquellos domingos por la mañana y su primera vez pinchando en la sala, con una maleta de vinilos de house y el respeto de enfrentarse a una pista marcada por la historia del club.

Sobre el cierre de Space, Marijuan apuntó que el final llegó de forma natural. "Creo que fue un poco de muerte natural", explicó, antes de reconocer que en los últimos años "no era muy bonito lo que se veía por las mañanas en las discotecas".