El dispositivo 'Openings 2026' de la Guardia Civil: más de doscientas actas y 8 personas detenidas en Ibiza

La Guardia Civil ha practicado ocho detenciones y ha levantado 207 actas-denuncia a la Ley de Seguridad Ciudadana desde el inicio del dispositivo especial desplegado en Ibiza con motivo de los openings 2026.

El operativo, que comenzó el pasado 24 de abril, se puso en marcha para reforzar la seguridad ciudadana ante la apertura de los grandes locales de ocio nocturno y el inicio de la temporada estival en la isla. Según ha informado la Guardia Civil, el objetivo principal del dispositivo es prevenir hurtos, robos y tráfico de sustancias estupefacientes en las principales zonas de ocio.

En el operativo participan distintas unidades de Seguridad Ciudadana destinadas en la isla, con el apoyo de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS), desplazada desde Valencia. Estos efectivos están especializados en la seguridad en grandes concentraciones y aglomeraciones, el control de masas en espectáculos públicos y la realización de puntos de verificación en vías de comunicación.

Desde el inicio de los servicios, los agentes han detenido a ocho personas: seis por tráfico de drogas, una por atentado a agente de la autoridad y otra por resistencia grave. Además, la Guardia Civil ha tramitado tres infracciones por tenencia ilícita de arma y 207 actas-denuncia por portar pequeñas cantidades de droga en la vía pública.

Durante las actuaciones, los agentes también han intervenido diversas dosis de sustancias estupefacientes, entre ellas cocaína, marihuana, éxtasis, cristal, ketamina y tussi. Asimismo, se han incautado botellas de óxido nitroso, básculas de precisión y útiles destinados a la preparación y dosificación de drogas.

La Guardia Civil ha señalado que los dispositivos de prevención "se mantendrán activos durante los próximos días" y ha asegurado que, por el momento, la campaña transcurre "con total normalidad y sin incidentes de gravedad".