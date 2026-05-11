Cuatro días de fuga con la furgoneta robada de su trabajo en Ibiza: «Un espectáculo»

Un transportista que robó la furgoneta con la que trabajaba y que estuvo desaparecido durante cuatro días ha sido el protagonista de una extraña historia que ha culminado con final feliz, más allá de unos rasguños en el vehículo

A Patricio, el gestor en Ibiza de una importante empresa de logística y distribución, le saltaron las alarmas el pasado 13 de abril, cuando estaba haciendo repaso a la flota y no aparecía una de las furgonetas de reparto. Intentó contactar sin éxito con su conductor, que no contestó a las llamadas y quedó en paradero desconocido. Curiosamente, se esfumó después de haber cumplido escrupulosamente con su trabajo de aquel día.

«Aquel día tenía que llevar una mercancía al aeropuerto por la tarde y lo hizo. No se llevó ni un paquete, lo que me parece rarísimo. No quiso robar nada y al día siguiente ya no apareció más. Por suerte, al final lo encontramos», explica Patricio a Diario de Ibiza.

Antes de llegar a ese desenlace tranquilizador, su temor aumentó porque, al investigar un poco sobre su trabajador descubrió un episodio más que preocupante: ya había estado desaparecido anteriormente. Nada se supo de él entre marzo y mayo de 2021. Se perdió su rastro en Sevilla y, después de numerosos avisos y carteles difundidos en la zona, finalmente fue encontrado en la localidad de Los Palacios, sin que trascendieran más detalles de lo ocurrido.

«Después me enteré de que ya había hecho lo mismo en otra empresa de transporte de Ibiza», cuenta Patricio. La buena relación entre los trabajadores del gremio en la isla resultó fundamental para que, después de cuatro días de incertidumbre total, se produjera el esperado avistamiento.

Encontrado en Cala de Bou

«Puse el mensaje por varias empresas de reparto y un chico de otra empresa lo vio por Cala Tarida. Estaba huyendo y al final lo consiguió parar. Un espectáculo. Al chico que pudo pararlo le dijo que tenía problemas. Bueno, todos tenemos problemas, pero de ahí a quedarse la furgoneta...», expone el ya exjefe del trabajador, que lógicamente ha sido despedido.

Antes de que se produjera la interceptación, le llegaron dos avisos distintos desde colegas de otras empresas de reparto diciendo que lo habían visto en Cala de Bou. Finalmente, un transportista decidió seguirle la pista: «Estuvo un rato circulando detrás de él hasta que empezó a sospechar de que lo estaban siguiendo y se fue en dirección a Platges de Comte. Finalmente el perseguidor lo paró en el desvío del Stop hacia Cala Tarida».

El fugado no opuso resistencia y ambos, perseguidor y capturado, esperaron sin más contratiempo a que se produjera su detención, ya que Patricio ya había interpuesto la correspondiente denuncia por robo: «La furgoneta tiene unos roces, pero nada grave. Lo peor es un faro roto en la parte de atrás. Había puesto un colchón en la parte de atrás de la furgoneta y se ve que ahí dormía».