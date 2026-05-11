El Consell y los ayuntamientos de Ibiza declaran la guerra a las caravanas en suelo rústico y urbano

El Consell de Alcaldes extraordinario de este lunes ha declarado la 'guerra' a las caravanas en suelo rústico, vehículos que cada vez más personas se ven obligadas a utilizar como vivienda ante la falta de alternativas habitacionales en la isla. La reunión, en la que participaron los alcaldes, los concejales de movilidad y jefes de la policía local de cada uno de los municipios de la isla, se marcó como objetivo "coordinar todas las acciones que se realizan alrededor de la isla, para evitar que acaben rotando [las caravanas] en función de si hay más presión en un municipio o en otro", aclara el presidente del Consell insular, Vicent Marí, durante la rueda de prensa posterior a la reunión.

Este dispositivo de control "ya está dando resultados". "Durante el año 2025 se formularon 13 denuncias por estacionamiento de caravanas en suelo rústico, aproximadamente la mitad de estas reportadas por la Policía Local de Sant Antoni. En lo que llevamos de 2026, ya se han formulado 17 denuncias, muchas de ellas levantadas directamente por los agentes de transporte del Consell de Ibiza". Además, "entre el 10 de febrero y el 5 de mayo de 2026 se han colocado un total de 56 avisos informativos en vehículos detectados en situación irregular".

Gran parte de estos avisos no han acabado derivando en expediente sancionador porque los vehículos abandonaron voluntariamente el lugar de la infracción después de ser advertidos". Actualmente, "hay incoados 14 expedientes sancionadores por estacionar en suelo rústico, todos en diferentes fases de tramitación y con propuestas de sanción de entre 10.001 y 30.000 euros", siempre según los datos aportados por el Consell de Ibiza.

Cómo se van a controlar las caravanas

"Como saben, la ley se publicó a finales del 2024 y contemplaba que cualquier caravana que entrase en la isla de Ibiza tenía que disponer de una reserva previa en un camping en el período que comprende entre el 1 de junio y el 30 de septiembre", anuncia Marí. El objetivo de la reunión afirma que es "coordinar todas las acciones que se ponen a término alrededor de toda la isla, para que se evite que acaben rotando en función de si hay más presión en un municipio y en otro". De esta manera, Marí sostiene que "es conveniente unificar todas las acciones de manera que, además de informar, se abran expedientes y se sancione", y para facilitarlo, aclara que "habrá un sistema digital de intercambio de información, de forma que todos los ayuntamientos conozcan cuáles son las caravanas que se han movido de un municipio a otro".

"Evidentemente, esto no es una cuestión sin importancia: es importante porque las caravanas saben que tienen prohibido aparcar o estacionar en determinados lugares protegidos, como es en la costa, en el Parque Natural...". Y añade el presidente: "Esto supone un grave riesgo para el entorno, además de para las personas". Además, destaca que "ahora la presión ha ido a otras zonas boscosas, a veces más escondidas y más peligrosas, y hacia el suelo urbano, motivo por el cual es necesario que policías locales y Consell coordinen acciones conjuntas".

Estas acciones deben servir, explica, "no solo para continuar informando a los usuarios de la situación de incumplimiento de la ley en la que se encuentran, sino también para intensificar las tareas de inspección e iniciar expedientes sancionadores cuando se mantenga esta conducta a pesar de avisos previos". Así, añade: "hemos acordado utilizar el mismo formulario para se sancionen los vehículos en trámites del Consell, unificar las denuncias que hacen los policías locales, los agentes de transporte del Consell y que a información sea lo más detallada posible para que esta sanción se pueda atender".

La Ley 5/2024 de control de la afluencia de vehículos a la isla de Ibiza para la sostenibilidad turística prohíbe, en su disposición adicional tercera, "la acampada y pernocta en vehículos a motor en suelo rústico de la isla de Ibiza fuera de los campamentos de turismo legalmente establecidos", aclaran desde el Consell: "Además, el artículo 16 tipifica el incumplimiento de esta disposición como infracción muy grave, sancionada con hasta 30.000 euros".

Otros asuntos abordados

Por otro lado, Marí anuncia que sobre la ley de limitación de vehículos, este año "también se ha reducido el número de vehículos, pasando de 20.000 a 16.000". Del proceso de alquiler aclara que se ha pasado "de 16.000 a 14.000 y en cuanto a los particulares que han pasado aquí sus vacaciones han pasado de 4.000 a 3.500".

"Evidentemente, esta ley de vehículos estaba vinculada a la puesta en marcha de la nueva contrata de autobuses para transporte público y colectivo en contraposición a los desplazamientos o la movilidad individual", sigue Marí. "Los datos que manejamos exponen que hemos pasado a tener 42.000 personas transportadas más desde que ha empezado la nueva contrata [de autobuses de Alsa]", destaca Marí: "Los últimos días, desde que tenemos datos comparativos con la semana pasada es que hemos tenido un aumento del 17% del volumen. Esto representa que, en estos momentos, se está sustituyendo entre unos 1.500 y 2.000 vehículos en circulación y en aumento".

Asimismo, el Consell explica que en redes sociales ha iniciado una campaña donde se advierte "a todos los residentes de la isla de Ibiza que tienen vehículos domiciliados en ayuntamientos de fuera de la necesidad de resolver esta situación", que explican: "No deja de ser fraude de ley". Con tal de no ser sancionados a partir del 1 de junio durante la aplicación de la Ley de Vehículos, piden que los usuarios de este tipo de vehículos hagan el procedimiento de la DGT "con tal de cambiar de municipio del vehículo, que tiene que ser el mismo donde el conductor habitual esté empadronado", aclaran: "Es la manera más limpia y fácil".