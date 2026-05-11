Todas las condiciones para entrar gratis a la fiesta Rememberland en Amnesia Ibiza este viernes
La cita inaugura temporada el próximo 15 de mayo con Dream Team, La Movida y varios artistas invitados
Rememberland ya calienta motores para su estreno de temporada en Amnesia Ibiza. La fiesta arrancará el próximo 15 de mayo con una propuesta que reunirá en la cabina y sobre el escenario a Dream Team, La Movida, Lugotti Sax, Euphoria Dancers, David Keiper, Leyre Ibizate, Performance Lab Shows y Martin Viana, entre otros. La organización ha anunciado además la presencia de Mazinger Z, uno de los reclamos más llamativos de la noche.
La promotora ha abierto una lista de acceso gratuito a través de una publicación en el perfil de Instagram de @rememberland.ibiza, pero para poder entrar sin pagar será necesario cumplir una serie de condiciones.
Cómo apuntarse a la lista gratuita de Rememberland
Las personas interesadas deben dejar un comentario en la publicación habilitada por Rememberland con su nombre y apellidos completos y el número de acompañantes. El formato indicado por la organización es el siguiente: “María García +5”.
El máximo permitido es de cinco acompañantes por persona. La organización advierte de que no se aceptarán nicks ni nombres incompletos, ya que se comprobará el DNI en el acceso.
Además, se pide no añadir ningún otro comentario junto al nombre para facilitar la gestión de la lista.
Hasta qué hora se puede entrar gratis
La entrada mediante lista será válida únicamente hasta las 21 horas del día del evento. Rememberland recomienda acudir con tiempo para evitar problemas en el acceso.
La organización también aclara que no enviará confirmaciones individuales. Es decir, si el comentario se ha realizado correctamente siguiendo las instrucciones, la persona ya formará parte de la lista.
Condiciones especiales para residentes en Baleares
Los residentes en Baleares podrán acceder gratuitamente hasta las 21 horas mostrando el DNI o el certificado de residencia, sin necesidad de apuntarse previamente en la lista de Instagram.
Cuándo se cierra la lista
La lista permanecerá abierta hasta el jueves a las 23.59 horas. Otro requisito importante es que todas las personas que accedan por lista deberán seguir la cuenta de Instagram @rememberland.ibiza.
Con estas condiciones, Rememberland prepara su inicio en Amnesia Ibiza con una primera cita de temporada pensada para los amantes del sonido remember y de las noches más festivas de la isla.
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