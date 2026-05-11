Comienza el vallado del solar ocupado junto al Hospital de Ibiza

El Ib-Salut ha iniciado los trabajos para vallar el terreno situado entre el viejo Hospital Can Misses y el segundo cinturón de ronda (E-20), con el objetivo de crear un aparcamiento provisional. Se da la circunstancia de que en las últimas semanas ha empezado a crecer un asentamiento de infraviviendas en este mismo solar y que, además, el mes pasado fue recalificado para que en un futuro puedan construirse viviendas de protección oficial (VPO).

De momento, el objetivo a corto plazo es acondicionar el suelo de esta parcela y cubrirlo con grava para que sirva de zona de estacionamiento. De esta manera, se prevé cubrir el aumento de usuarios que se producirá con el traslado del centro de salud de es Viver a las instalaciones del viejo Hospital Can Misses, conocido como edificio J, también con carácter temporal.

El Ib-Salut tiene previsto sacar a concurso este año las obras de remodelación y ampliación del centro de salud de es Viver, que tienen una duración prevista de dos años.

Una vez que el nuevo edificio pueda entrar en funcionamiento, el terreno podrá quedar libre para construir 200 VPO, tal y como ha programado una recalificación urbanística aprobada a finales de marzo por el Ayuntamiento de Ibiza.

Desalojos

El Ib-Salut indicó la semana pasada a este diario que el vallado deberá dejar un acceso para que puedan entrar y salir los habitantes del asentamiento de infraviviendas.

En este terreno ya se encontraban unas pocas chabolas aisladas. Sin embargo, tras los recientes desalojos de sa Joveria y del poblado junto a las pistas de tenis de Can Misses, empezaron a instalarse una veintena de tiendas de campaña bajo los árboles del futuro aparcamiento provisional.

El Ib-Salut ya ha iniciado los trámites legales para dirimir si le corresponde solicitar la orden de desalojo del solar, del que tiene la cesión de uso por parte del Ayuntamiento.