Cazados por dejar residuos de gran tamaño fuera del contenedor en Ibiza: 2.000 euros de multa

La Policía Local de Ibiza recuerda a través de sus redes sociales la importancia de respetar las normas de circulación y convivencia en la ciudad, así como las sanciones que pueden conllevar determinadas infracciones. En una publicación de un vídeo en Instagram, el cuerpo policial advierte de que "realizar un cambio de sentido en un punto donde no está permitido, como hace la furgoneta de la imagen, puede suponer una sanción de más de 200 euros". Además, recuerda que abandonar objetos voluminosos fuera del contenedor, tal y como ha quedado constancia en el vídeo que hacen dos personas, el día que no corresponde, puede acarrear multas superiores a los 2.000 euros.

La Policía Local también lanza un aviso a quienes incumplen estas normas: la ciudad cuenta con cámaras en buena parte de sus calles y puntos de control. “Tenemos cámaras en casi todos los puntos de la ciudad, aunque no las veas”, señala el mensaje difundido en redes.

Con esta publicación, la Policía Local de Ibiza insiste en "la necesidad de mantener comportamientos cívicos y responsables, tanto al volante como en la gestión de los residuos". "Respetar las normas es cuidar Ibiza entre todos", concluye el mensaje policial.

Calendario de recogida de residuos

El Ayuntamiento de Ibiza planta cara a las conductas incívicas de sus residentes a base de multas y mostrando vídeos en sus redes sociales en los últimos meses. El Consistorio puso en marcha el año pasado un calendario de recogida de residuos voluminosos para prestar el servicio "de forma más ordenada y eficaz" en todos los barrios del municipio.