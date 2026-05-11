Cáritas Ibiza colabora en la atención a 4.000 personas al año en Marruecos

En una época que Gustavo Gómez, coordinador de Cáritas Ibiza, califica de "complicada" para la cooperación, Cáritas Ibiza y Cáritas Rabat mantienen su compromiso en el proyecto de cooperación que ambas llevan a cabo en esta ciudad, a través del Fons Pitiús de Cooperació. Esta colaboración permite atender a 4000 personas al año en la diócesis de Rabat, un territorio que abarca una superficie mayor a la de la Península Ibérica, según explicaron Gómez, el responsable del programa de Cáritas en Rabat, Jean Phillipe Gautier; el responsable financiero de Cáritas Rabat, Fouad Benali; y el director de Cáritas Rabat, Óscar Arturo Padilla, en una rueda de prensa en la que compartieron los avances de dicho proyecto de cooperación.

Rueda de prensa de Cáritas Ibiza y representantes de Cáritas Rabat, en imágenes / J.A. Riera

"Son más de 20 años de apoyo y colaboración entre Cáritas Ibiza y Rabat", destaca Gómez. "Este apoyo viene en un momento en el que buscamos una nueva orientación estratégica que dé prioridad a la acción social de Cáritas y que llegue a todos los puntos", añade Benali. Cáritas Rabat trabaja en un total de 15 puntos repartidos por el territorio de la diócesis de Rabat, que ocupa una superficie mayor al de la península ibérica. Sus objetivos, añade Benali, son tres. "Reforzar la acción social de una comunidad cristiana en un país que es musulmán; reforzar nuestros equipos, ya que la mayoría son voluntarios y con mucha movilidad; y por último buscar sinergias con la sociedad civil y las administraciones públicas", destaca Benali, quien añade que esto permitirá también mejorar las capacidades, sobre todo en la acogida, la entrevista y el acompañamiento a estas personas. Respecto al tercer objetivo de buscar sinergias, Padilla destaca su importancia. "Lo que se busca es mejorar esos puentes y canales de comunicación para trabajar juntos tanto en la Iglesia católica como con la administración musulmana", afirma.

Cristianos y musulmanes

Entre los beneficiarios de esta acción social de Cáritas en Rabat, muchos, indican Benali y Gautier, forman parte de la comunidad cristiana, aunque también atienden a musulmanes. "También hay una parte importante de movilidad humana, de personas que hacen su recorrido desde África subsahariana y que terminan llegando a la diócesis de Rabat", comenta Gautier, quien explica que la mayoría de estas personas llega sin ningún tipo de documentación. "Algunas deciden permanecer en Rabat, mientras que otros prefieren continuar su camino hacia Europa", añade Gautier.

Rueda de prensa de Cáritas Ibiza y representantes de Cáritas Rabat, este lunes / JA RIERA

"Trabajar en un territorio tan amplio es un desafío. Trabajamos en 15 puntos de intervención y es todo un reto porque el territorio es enorme", indica el responsable del programa de Cáritas en Rabat. De estos 15 puntos de intervención, explica Gautier, Cáritas Rabat cuenta con tan solo una unidad con cinco personas contratadas. El resto está integrado en su mayoría por personal voluntario, de comunidades religiosas e incluso asociaciones marroquíes. "Gautier y Benali se encargan de la coordinación de estos equipos desde la sede central de Cáritas Rabat. Lo que hacen es promocionar y promover estos puntos de intervención para que su ayuda sea lo más profesional posible", destaca Padilla.

"La acción social ya existe, pero con este proyecto buscamos formalizar y profesionalizar esta acción", cuenta Jean Phillipe Gautier, quien destaca el "gran tamaño" de la diócesis de Rabat y cómo cada acción se adapta a las necesidades de cada zona y persona. "En primer lugar, hacemos una atención de urgencia y necesidad a las personas que se encuentran en situación de sinhogarismo; después brindamos apoyo médico y legal y por último ofrecemos el apoyo social que necesiten para que se reintegren en la sociedad", afirma Gautier.

"Intentamos no ser un centro de distribución de ayuda humanitaria, sino un punto de encuentro entre la comunidad cristiana y musulmana", aclara el responsable del programa de Cáritas en Rabat.

Óscar Arturo Padilla, Fouad Benali, Jean Philippe Gautier y Gustavo Pérez / JA RIERA

Una época "complicada" para la cooperación

"Sabemos que, cada vez que hay una crisis, en lo primero en que se recorta es en los temas de cooperación", afirma Gómez, que se muestra aliviado porque por el momento estos recortes no hayan llegado al Fons Pitiús de Cooperació. "Con la llegada de Trump a Estados Unidos, sin embargo, en Cáritas Rabat sí han notado ciertos recortes", añade el coordinador de Cáritas Ibiza. Gómez recalca la necesidad de tener "más conocimiento de la situación", ya que estos recortes repercuten en las personas. "Seguramente con más conocimiento estos asuntos se tratarían de otra forma, pero la realidad es que estas contingencias políticas e internacionales tienen impacto en la gente", concluye Gómez.