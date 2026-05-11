Cáritas destaca el "total respeto, consideración y colaboración" de la comunidad musulmana a su sede en Rabat

De "total respeto, consideración y colaboración". Con estas palabras define el coordinador de Cáritas Ibiza, Gustavo Pérez, la relación entre la sede de Cáritas en Rabat con las administraciones locales y la comunidad musulmana, durante la rueda de prensa celebrada este lunes en la sede del obispado en Ibiza, en la que han explicado los avances en su proyecto de cooperación. "Creo que es importante destacar esta buena relación y romper con prejuicios que muchas veces salen en nuestra sociedad de ciertos grupos con ideologías más extremas", añade Pérez, quien destaca que, aun estando en un país en el que son una religión minoritaria, realizan la "acción social de la Iglesia" sin problema.

Coincide con Pérez Fouad Benali, responsable financiero de Cáritas Rabat. "A partir de la visita de Juan Pablo II en 1985, el rey aprobó un decreto que permitía a la Iglesia Católica el derecho de crear obras caritativas y asistir a la gente", afirma Benali. "Esto ha abierto el campo a la Iglesia de trabajar de manera bastante normal y fluida en Marruecos, con buena comunicación y colaboración con las administraciones", añade Benali. El responsable financiero destaca, además, que los equipos de Cáritas en Rabat están integrados por trabajadores y voluntarios cristianos y musulmanes. "Las autoridades marroquíes intentan facilitar el trabajo de la Iglesia en todos los sentidos", concluye.