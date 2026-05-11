Capturada una serpiente de un metro bajo un sofá en una casa en Ibiza

Nuevo susto por una serpiente en una casa de Ibiza, aunque esta vez todo quedó en una buena anécdota y sin mayores consecuencias. Dean Gallagher, el cazaserpientes en la isla, acudió recientemente a una vivienda situada en el campo, cerca de Sant Agnès, después de recibir el aviso de una familia que se llevó un buen sobresalto al descubrir una serpiente dentro de casa.

Según explicó Gallagher, el aviso llegó a través de una persona también vinculada al seguimiento de este problema en la isla. La familia, como es lógico, estaba muy preocupada: el bebé se encontraba en su cuna, en el salón, y la serpiente apareció debajo del sofá.

"La mamá cogió inmediatamente al bebé y todos se quedaron fuera", relató el experto, que se desplazó hasta la vivienda lo más rápido posible. La casa se encuentra en una zona rural donde la presencia de culebras no es precisamente una rareza.

De hecho, Gallagher recuerda que los alrededores de Sant Agnès son conocidos por este tipo de avistamientos: "Hay muchas culebras en esta zona". Tantas, que algunas personas que tienen trampas instaladas llegan a retirar culebras prácticamente a diario.

La importancia de tener trampas para serpientes

En este caso, la vivienda ya contaba con tres trampas, pero aun así la culebra consiguió entrar. Además, según le comentó la limpiadora de la casa, no era la primera vez que ocurría algo parecido. En otra ocasión, otra serpiente ya había intentado acceder por la puerta principal, junto al jardín.

Tras la captura, Gallagher tranquilizó a la familia y les explicó que no se trataba de una serpiente venenosa. "Las especies de culebras presentes en Ibiza no representan un riesgo para los seres humanos", señala.

También les pidió que, si vuelven a ver culebras en la zona o encuentran alguna en las trampas, lo comuniquen al Cofib a través de la aplicación Línea Verde. "Si la persona no se siente capaz de atraparla, lo mejor es dejarla tranquila para que salga de la casa por sus propios medios", indica.

El experto aprovechó para recordar una recomendación importante: no atacar ni acorralar a estos animales. Si una culebra se siente acorralada, puede reaccionar de forma defensiva. Aun así, Gallagher insiste en que el riesgo para las personas es bajo y, en el peor de los casos, "podría producirse algún rasguño". Gallagher asegura que otra buena técnica que de vez en cuando utiliza es la de "bailar flamenco" para que las vibraciones del suelo asusten al animal y salga por sus propios medios lo antes posible.

Por eso, siempre aconseja que si alguien se encuentra con una de estas serpientes, no debe intentar manipular al animal y hay que avisar a quienes saben cómo actuar. Además, cada aviso ayuda al Cofib a saber en qué zonas hay más presencia de culebras y a destinar mejor los recursos.