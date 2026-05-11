El Cámping Es Cana se despide tras casi cinco décadas en Ibiza: "Gracias y hasta siempre”

El Cámping Es Cana ha cerrado sus puertas tras casi cinco décadas de actividad en Ibiza. El establecimiento, que abrió a principios de la década de 1980, se despide de sus huéspedes y amigos con un emotivo mensaje publicado en su página web en el que agradece todos los años compartidos.

“Después de casi cinco décadas de diversión y grandes momentos en Camping Es Cana, ha llegado el momento de decir adiós a nuestros huéspedes y amigos amantes de Ibiza”, señala el comunicado difundido por el establecimiento.

Durante todos estos años, Cámping Es Cana se convirtió en un punto de encuentro para visitantes de la isla que buscaban unas vacaciones sencillas, relajadas y conectadas con el ambiente más auténtico de Ibiza. El establecimiento recuerda que, temporada tras temporada, la presencia de sus clientes hizo de este lugar “algo verdaderamente especial y único”, con un ambiente “acogedor” y “maravillosamente ecléctico”.

Imagen de la tala en el Cámping Es Cana denunciada el año pasado por UP. / UP

“Un refugio al que regresar”

En su despedida, los responsables del camping destacan que muchos huéspedes decían que allí podían simplemente “ser”, dejarse llevar y disfrutar de la isla a su manera. Ya fuera descansando bajo la sombra de los pinos mediterráneos, tomando el sol junto a la piscina, escapándose a la playa o alternando con la vida nocturna ibicenca, Cámping Es Cana fue durante años “un refugio al que regresar”.

El mensaje también tiene palabras de recuerdo para todas las personas que formaron parte de la historia del establecimiento, desde quienes lo abrieron por primera vez hasta quienes trabajaron en él a lo largo de los años. “Esperamos que el alma y el espíritu del camping perduren, viviendo para siempre en vuestros felices recuerdos”, apunta el comunicado.

Una imagen antigua del establecimento. / CAMPING ES CANA

Cámping Es Cana se despide con un “profundo y sincero agradecimiento” a todos los que se alojaron allí, tanto una sola vez como en repetidas ocasiones, y que con el tiempo llegaron a ser “más que clientes apreciados”: amigos y parte esencial de la experiencia del cámping. “Que Dios os bendiga. Adiós. Gracias y hasta siempre”, concluye el mensaje de despedida.

En su lugar se erigirá un hotel, cuya construcción ya arrancó el año pasado con las quejas de Unidas Podemos por la tala de árboles.