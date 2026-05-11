La bailaora Manuela Barrios, en Ibiza: «La técnica de bata de cola es una de las más difíciles del flamenco»

Limeña de nacimiento y sevillana de adopción, la bailaora Manuela Barrios descubrió el flamenco de niña gracias a su padrino, que era español y ponía esta música todos los días en su casa. A ella, que vivía al lado con su familia, se le «ponían los vellos de punta» cada vez que escuchaba la voz de Camarón, Tomás Pavón o Antonio Mairena. Así se le despertó el gusanillo por este arte.

La pasión por el baile llegó después, a los doce años, cuando asistió a una actuación en la capital peruana del Ballet flamenco de Andalucía, dirigido por aquel entonces por Cristina Hoyos. En ese momento tuvo claro qué quería hacer con su vida: ser bailaora. Al día siguiente su padre le compró unos zapatos y la apuntó a una academia de flamenco.

A los 18 años, cuando tocó techo en la compañía de esta escuela, decidió hacer la maleta y dejar Perú para instalarse «en la Meca del flamenco, Sevilla», donde reside desde hace 25 años. Allí se dedicó a «a estudiar y esprintar» hasta convertirse en la profesional que es hoy, «un referente internacional de la bata de cola y el mantón», como la define otro bailaor que la conoce muy bien, Santiago de Fuentes, profesor en el Conservatorio de Ibiza.

Ambos están este domingo por la mañana en Cala de Bou con motivo de las V Jornadas Flamencas, que organiza el Ayuntamiento de Sant Josep en el Auditori Caló de s’Oli. Barrios está allí para impartir una clase magistral de las artes que más domina y De Fuentes, para presenciar la masterclass y acompañarla con las palmas.

«Nos conocimos en China, en Pekín, y hemos compartido escenario en muchas producciones. Para mí es como mi hermana», explica el director, coreógrafo y bailaor al frente del ballet Flamenco Puro Ibiza, que se estrenó el pasado 1 de mayo.

Las dos veces que Barrios ha actuado en Ibiza ha sido de la mano del artista gaditano: el pasado 13 de marzo con el espectáculo ‘Terra’, en Can Ventosa, y este sábado con ‘Aire flamenco’ en el Auditori Caló de s’Oli, en el marco de las Jornadas Flamencas. Se ha llevado muy buenas sensaciones de esas dos experiencias. «El público estaba muy entregado las dos veces y me he dado cuenta de que hay mucha afición al flamenco en Ibiza», apunta.

La masterclass de esta mañana en Cala de Bou es la primera que hace en la isla Barrios, que actualmente baila en tablaos y da clases en Sevilla, además de actuar e impartir lecciones por medio mundo. «Hace un mes estuve en Turquía, hace dos estuve haciendo gira por México y ahora me voy a Berlín tres semanas», detalla.

La lección, adelanta, durará cerca de una hora y media y se centrará en su especialidad, la bata de cola y el mantón, que es, dice, donde ha encontrado su lenguaje y donde se siente «más libre expresándose con el flamenco».

Primera lección

«Dominar la bata de cola y el mantón parece muy sencillo, pero, en mi opinión, es una de las técnicas más difíciles del flamenco», asegura. «Lo más complicado es controlar el espacio. Aquí vamos a actuar en un teatro, pero lo habitual es bailar en un tablao, donde hay mucho menos espacio», comenta poco antes de comenzar la clase. Por su puesto, señala también, es importante contar con «técnica de clásico».

«Hay que tener muy buen giro, fuerza y control del cuerpo porque la bata de cola pesa»

Insiste, sobre todo, en que «hay que tener muy buen giro, mucha fuerza y control del cuerpo porque la bata de cola pesa lo suyo». La que se va a poner para la clase de hoy, de color verde, pesa «unos cinco kilos». «Normalmente empleo una bata de cola de ensayo, pero, como la maleta de 20 kilos no me daba para más, impartiré la clase con una de escenario, la que utilicé este sábado en el espectáculo ‘Aire flamenco’», cuenta. A eso hay que sumar los «tres kilos» del mantón de Manila de color blanco y bordado a mano que llevará, «una verdadera joya» en palabras de Santiago de Fuentes.

El alumnado

A la clase magistral se han apuntado catorce personas, todas mujeres, de distintas edades, a excepción de David Romero, un joven de quince años que estudia flamenco con Miguel Barranco y en el Conservatorio de Ibiza con Santiago de Fuentes. Él y otras dos compañeras que se están formando en este mismo centro, Eva Ricarte y Júlia Guasch, de catorce y quince años, son los primeros alumnos en llegar a la cita con Manuela Barrios. Guasch, apunta, participó como bailarina en el espectáculo ‘Mirades’, que se estrenó el pasado 1 de mayo con Flamenco Puro Ibiza.

También hay profesionales en esta actividad, como la profesora de baile flamenco y danza española Bárbara Gordaliza, directora de la escuela Are-T, en Cala de Bou. «El reciclaje es importante porque el flamenco, como cualquier arte, evoluciona, por eso me sigo formando. Normalmente me voy fuera, a Madrid, pero esta vez he querido aprovechar esta oportunidad en la isla», señala.

Entre las personas que se han apuntado está, además, Sara Lorente Costa, que hasta el año pasado estuvo dando clases de flamenco en Santa Eulària y que actualmente forma parte del ballet Flamenco Puro Ibiza, que dirige Santiago de Fuentes. Actuó con el montaje ‘Tablao’ de esta compañía este viernes, que es cuando arrancaron las V Jornadas Flamencas, que se clausuran este domingo por la tarde.

Para la masterclass, explica Barrios nada más empezar, ha preparado «una letra de alegría». «No voy a hacer nada muy complejo, serán movimientos muy sencillos», asegura.

«El mantón y la bata de cola tienen que ser una extensión de nuestro cuerpo, hay que moverlos con dulzura», les aconseja antes de meterse de lleno en la clase práctica. A mitad de lección cuentan con acompañamiento musical de lujo: el cantaor Jesús Castilla y el guitarrista Juan Manuel Fernández, los dos de Cádiz. A ellos se suma, a las palmas, De Fuentes. Los tres, recuerda este último, participaron este sábado en ‘Aire flamenco’, y el guitarrista volverá a hacerlo este mediodía también en el Auditori Caló de s’Oli.

Al finalizar la clase, Barrios felicita a su alumnado: «He visto mucha armonía. Habéis trabajado muy bien, con ritmo y con conciencia del cuerpo y el espacio. Lo he gozado».