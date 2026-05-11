Abel Matutes participa en las mansiones diseñadas por Armani en Marbella

Abel Matutes y Rafa Nadal dan un nuevo paso en el negocio inmobiliario de lujo, esta vez en la Costa del Sol. Ambos forman parte de Palya Invest, compañía que se ha aliado con Sierra Blanca Estates para lanzar Armani Residences Marbella, el primer proyecto residencial del Grupo Armani en España.

La promoción se ubicará en la Milla de Oro de Marbella, una de las zonas más exclusivas y contará con el diseño de la marca de lujo. El complejo estará formado por 33 residencias y se edificara en una parcela de más de 50.000 metros cuadrados, con vistas al Mediterráneo y a la montaña de Sierra Blanca.

"Esta colaboración supone una convergencia natural entre la excelencia inmobiliaria, el diseño icónico y un estilo de vida que va más allá del lujo para convertirse en una experiencia", ha señalado Abel Matutes, de Palya Invest. "La Costa del Sol es hoy uno de los grandes escenarios internacionales del estilo de vida contemporáneo, y estamos encantados de formar parte de este proyecto", ha añadido.

Tras la expansión de su negocio hotelero con un nuevo establecimiento en Fuerteventura, el extenista refuerza ahora su presencia en el sector inmobiliario junto a Matutes y Sierra Blanca Estates. Nadal ya había trabajado con Armani en 2011, cuando fue imagen de Emporio Armani Underwear y Armani Jeans.

"Este proyecto tiene un significado muy especial para mí, sobre todo por la oportunidad de colaborar una vez más con el Grupo Armani, una marca que admiro profundamente y con la que tuve la oportunidad de trabajar al inicio de mi carrera profesional", señala el tenista. "Ahora, de una forma diferente y junto con Sierra Blanca, nuestro objetivo es crear una promoción centrada en promover el bienestar y los valores deportivos, así como un estilo de vida mediterráneo que nos inspire a todos", ha añadido.

Render de una terraza del complejo hotelero diseñado por Armani. / Idealista/news

Solo 33 residencias

Armani Residences Marbella se ha anunciado como una urbanización de baja altura, con pocos edificios y amplios espacios abiertos. La venta arrancará con una primera fase limitada a 12 residencias, dentro de una estrategia comercial dirigida al comprador internacional de mayor poder adquisitivo.

"Este proyecto no es solo una promoción más para nosotros. Armani es una de las marcas más importantes del mundo, con décadas de experiencia en el sector residencial y una presencia consolidada en algunas de las principales capitales del mundo", ha señalado Carlos Rodríguez, director general de Sierra Blanca Estates.

El directivo también ha destacado el peso simbólico para la ciudad. "La llegada de Armani a Marbella marca un punto de inflexión. Para nosotros, es un privilegio formar parte de este proyecto, y hacerlo junto a las familias Nadal y Matutes lo hace aún más especial", ha explicado. Los residentes tendrán acceso a spa, gimnasio completamente equipado, club privado, conserjería 24 horas y zonas ajardinadas diseñadas bajo criterios de sostenibilidad.