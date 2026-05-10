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El talento femenino de Ibiza brilla en Tanit Casting: conoce a 15 de las candidatas

El Centro Cultural de Jesús acoge una jornada abierta de presentación de candidaturas para la quinta edición de Tanit Ibiza Congress & Awards

Casting Tanit Awards.

Casting Tanit Awards. / Aisha Bonet

Redacción Digital

Ibiza

El Centro Cultural de Jesús acogió este sábado el Tanit Casting, una de las principales novedades del proceso de selección de candidatas a los Tanit Ibiza Awards 2026. La iniciativa, impulsada por las fundadoras de Tanit Ibiza Conexion, Eva Ballarín y Alicia Reina, marca el inicio del camino hacia la quinta edición de Tanit Ibiza Congress & Awards, patrocinada por el Consell de Ibiza, la marca Ibiza Travel y el Ayuntamiento de Santa Eulària. La jornada reunió a mujeres vinculadas a distintos ámbitos profesionales, culturales, empresariales y sociales de la isla en un encuentro concebido como un espacio de inspiración, conexión y visibilidad del talento femenino de Ibiza.

Un total de 15 mujeres participaron presencialmente en esta fase abierta de presentación de candidaturas, en la que compartieron, a través de intervenciones personales y profesionales, sus trayectorias, aprendizajes, proyectos y formas de generar impacto positivo en la isla, según informan desde la organización.

Casting Tanit.

Casting Tanit. / Aisha Bonet

Entre las participantes figuraron la pintora Marta Torres; la diseñadora de moda Adlib Dora Herbst; la emprendedora Miriam Navarro; la violinista y directora de orquesta Lina Tur Bonet, cuya candidatura fue defendida de forma online por Mari Àngels Ferrer Fornés; la directora del Museo de Arte Contemporáneo de Ibiza, Elena Ruiz, representada por Ana Vigas, y la arquitecta y presidenta del Colegio Oficial de Arquitectos de Ibiza y Formentera, Mar Pacheco.

También presentaron sus candidaturas la médica de Policlínica Nuestra Señora del Rosario, especialista en medicina interna y coordinadora de la Unidad del Dolor Crónico, Montserrat Viñals Gigena; la pedagoga y directora del Centre d’Estudi i Prevenció de Conductes Addictives (Cepca) de Ibiza, Belén Alvite; la emprendedora Marian Lozano; la profesora e influencer de yoga Mireia Aceituno; la hotelera y formadora de talento para la hostelería Mireia Fauguer; la dj creativa, profesora de yoga y emprendedora Cristina Quirós; la creadora del proyecto Can Joy, Virginia Sáenz; la emprendedora del sector de la belleza Mari Dego, María De Gouveia, y la voluntaria de la asociación Nunca Solos Mari Carmen García Garrido.

36 aspirantes

Además de estas 15 aspirantes, alrededor de 31 mujeres más forman parte actualmente del proceso de selección de candidatas a los Tanit Ibiza Awards 2026, tras haber sido propuestas a través del formulario abierto disponible en la web de Tanit Ibiza Conexion.

Durante la jornada, Eva Ballarín destacó que desde Tanit Ibiza Conexion seguirán trabajando para ser “un altavoz de mujeres que lideran, crean, cuidan, emprenden y dejan un legado positivo en la comunidad”. Por su parte, Alicia Reina señaló que este proyecto, nacido desde el amor a Ibiza, busca “dar visibilidad al talento femenino” y ha permitido conocer “historias increíbles de mujeres excepcionales que inspiran, transforman y aportan un valor enorme a nuestra isla desde ámbitos muy distintos”.

Jurado del casting.

Jurado del casting. / Aisha Bonet

El jurado encargado de valorar las candidaturas estuvo formado por el director insular de Turismo del Consell de Ibiza, Juan Miguel Costa; la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Ibiza, Sara Barbado; las cofundadoras de Tanit Ibiza Conexion, Eva Ballarín y Alicia Reina; la diseñadora Melania Piris; la presidenta de la Asociación Elena Torres por la Investigación para la Detección Precoz del Cáncer, Mari Carmen Gutiérrez; la diseñadora y empresaria Charo Ruiz; la secretaria general de Pimeef, Mari Àngels Marí, y la periodista Maribel Torres.

“De adopción ibicenca”

De las 16 candidatas participantes en esta jornada, tres son nacidas en Ibiza, mientras que el resto representan esa “adopción ibicenca” que refleja el carácter acogedor e internacional de la isla. Todas ellas coincidieron en la importancia de construir un legado positivo y generar impacto social, cultural, empresarial o humano desde sus respectivos ámbitos.

Con esta iniciativa, Tanit Ibiza Conexion reafirma su objetivo de actuar como altavoz del talento femenino de Ibiza y de crear espacios donde las mujeres puedan compartir sus historias, inspirar a otras generaciones y poner en valor su contribución al desarrollo social, cultural y económico de la isla.

Noticias relacionadas y más

Los Tanit Ibiza Awards reconocen cada año el liderazgo de mujeres nacidas o residentes en Ibiza en ámbitos como el turismo, la empresa, la cultura, la gastronomía, la comunicación, la educación, la sostenibilidad, el emprendimiento o la acción social. La gran cita tendrá lugar en octubre, con la quinta edición de Tanit Ibiza Congress & Awards 2026.

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