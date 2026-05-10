Clamor en redes sociales para salvar a Ikram, la perrita que llegó en patera a Ibiza: «Me casaría con ella si hace falta», afirma Cinthya Aguilar Cabral

La historia de Ikram, la perrita que llegó en patera a Ibiza en junio de 2025, ha vuelto a emocionar a los lectores de Diario de Ibiza. La pregunta planteada en la página de Facebook del periódico, «¿Crees que hay que salvar a Ikram?», ha generado una amplia respuesta ciudadana, con numerosos comentarios que reclaman que el animal no se sacrifique y pueda tener una segunda oportunidad.

Entre los mensajes recibidos, varios lectores se muestran dispuestos incluso a hacerse cargo de la perrita. Francisco Javier Almeida Fernández pregunta directamente: «¿Dónde está? Que el lunes voy a buscar la perrita». También Cristina Callejo defiende que debe salvarse «con todas las personas que están deseando darle un hogar», mientras que Patricia Lupiañez Peralta lamenta que «ya tendría que estar en un hogar siendo amada».

La mayoría de comentarios apelan al derecho de Ikram a vivir después de todo lo que ha pasado. Ángeles Blanes Noguera afirma: «Por supuesto. Además, si se la mata, es más por lo que implica que por el riesgo que conlleva. Ikram es un símbolo de valentía». En la misma línea, Magda Thuriet escribe: «Pobrecita, claro que merece vivir y tener mucho amor después de lo que ha pasado».

También Lali Irrazabal se suma a las voces que piden una oportunidad para el animal: «Por supuesto, este angelito merece vivir y tener una familia digna». Janet Zamora Encizo añade: «Sí, merece vivir, es un ser inocente, no entiende de políticas ni de envidias de los humanos. Por favor, déjenlo vivir».

Varios usuarios hacen referencia a la cuarentena y al estado sanitario de la perrita como argumento para evitar su sacrificio. Mariano Meilan sostiene que «por supuesto que hay que dejarla vivir» y asegura que «no hay ningún motivo real por el cual sacrificarla», ya que, según indica, «ya hizo más que una cuarentena y no hay ningún riesgo de nada». Añade además que «es un animal joven con derecho a vivir».

En esta misma línea, Ana Martin escribe: «Está curada con la cuarentena. Está sana. Adopción. Perrita linda». Milagros Molina Ortega insiste en que «por supuesto hay que salvarla» y recuerda que «lleva encerrada casi un año en cuarentena», además de señalar que «está sana, serología negativa» y que «no hay nada que indique que pueda estar enferma».

«Lo de este país con los animales es patético»

Inmaculada García Sáenz-Díez también cuestiona los motivos para sacrificar al animal: «Por supuesto. Después de un año se ha demostrado que no tenía rabia. ¿Qué motivo hay para sacrificarla? Lo de este país con los animales es patético».

Otros comentarios apelan directamente a la protección de los animales. Carmen Vicaria se pregunta: «¿Por qué hay que sacrificarla? ¿Qué daño ha hecho?», y defiende que hay que «dejarla vivir y ser feliz» porque los animales «también se lo merecen». Moriny Magalhães resume su postura afirmando: «Es una vida, y por cómo va la sociedad hoy en día, vale más la vida de un perrito que la de algunos».

La perrita Ikram, con dos meses, cuando llegó a Ibiza en patera. / Sergio G. Cañizares

La opinión de Pati Navasa II introduce un matiz sobre los protocolos sanitarios. A su juicio, «no es cuestión de salvar, es cuestión de hacer las cosas correctamente». La lectora recuerda que, cuando llega un perro de otro continente, «lo lógico y normal» es que haga cuarentena, se le vacune después y se le deje ir con su guía. También advierte de que Europa lleva años libre de rabia y que, por ello, «es imprescindible hacer cuarentenas» y actuar «con un poquito de cabeza».

El debate también ha despertado comparaciones con la llegada de personas en patera. Claudia Mayoral Planells señala: «Obviamente sí, llega tanta gente en patera y no se plantean si lo deben dejar vivir o no. Creo que es obvio que los animales tienen derecho también».

Otros mensajes reflejan la indignación de los lectores por el tiempo que lleva abierta la situación. Ester Serra Nieto asegura: «¡Cómo no! Además, la historia es ya demasiado agonizante, que llevamos tiempo firmando y compartiendo. Somos miles y no hacen nada. Ya está bien». Por su parte, Cinthya Aguilar Cabral expresa su apoyo con ironía y contundencia: «Me casaría con ella si hace falta».