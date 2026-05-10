Una huida "temeraria" a gran velocidad y diez patrones de pateras llegadas a Ibiza y Formentera en prisión

La Policía Nacional ha detenido durante el mes de abril a 11 personas de origen argelino como presuntos patrones de pateras llegadas a las costas de Ibiza y Formentera. Los arrestados están acusados de delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y de favorecimiento de la inmigración ilegal. Todos los arrestados fueron puestos a disposición de distintos juzgados de Ibiza, que acordaron el ingreso en prisión de diez de ellos.

Las detenciones las llevaron a cabo agentes de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (Ucrif) de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Local de Policía Nacional de Ibiza. Según ha informado el cuerpo policial, los arrestos se enmarcan en la intensificación de la lucha contra la delincuencia organizada dedicada al tráfico de personas desde Argelia hacia las Pitiusas.

Cuatro pateras-taxi

Los detenidos están relacionados con ocho embarcaciones tipo patera, cuatro de ellas conocidas como patera-taxi o pateras de ida y vuelta, que llegaron durante el pasado mes de abril con 134 inmigrantes a bordo. Entre ellos había 15 menores no acompañados y un menor acompañado de su madre, formando núcleo familiar.

De las ocho embarcaciones investigadas, cuatro llegaron a Formentera, una fue localizada por el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, otra arribó a la playa de ses Salines, en Ibiza, y tres fueron rescatadas por Salvamento Marítimo.

La Policía Nacional destaca especialmente la detención de los cuatro patrones de las denominadas pateras-taxi, embarcaciones dotadas de motores de gran cilindrada y consola central con volante. Este tipo de barcas permite realizar el trayecto entre las costas argelinas y las islas de Ibiza y Formentera en menos tiempo y regresar rápidamente al punto de origen para efectuar nuevos viajes.

Según la Policía, estas embarcaciones suponen un mayor beneficio para las organizaciones criminales, ya que pueden ser reutilizadas, permiten cobrar más dinero por los trayectos y reducen la duración del viaje cuando las condiciones meteorológicas son favorables.

P.N./G.C.

Huida "temeraria"

Uno de estos taxi-patera fue localizado por dos embarcaciones del Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Baleares cuando navegaba cerca de la costa de Formentera. Al ser detectado, emprendió la huida a gran velocidad, según la Policía, con “temerario desprecio” hacia la seguridad y la vida de sus ocupantes.

Las detenciones son fruto de investigaciones complejas y, en algunos casos, se han producido después de que las embarcaciones sufrieran averías en los motores o no dispusieran de combustible suficiente para regresar a Argelia. La Policía Nacional también señala que alguno de los detenidos ya había entrado previamente en España en patera utilizando otras identidades, una circunstancia que, según el cuerpo policial, se produce con relativa frecuencia entre los patrones de estas embarcaciones.