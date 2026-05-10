Portinatx cancela parte de sus fiestas de 2026

La Comisión de Fiestas de Portinatx ha anunciado que este año no se celebrarán las fiestas de Portinatx 2026. Según ha informado la entidad en un comunicado oficial, la junta directiva ha alcanzado un acuerdo para no organizar los festejos por motivos personales.

Desde la comisión han expresado su pesar por no poder llevar a cabo la celebración este año. “Queremos expresar nuestro dolor por no realizar dicha fiesta este año”, señalan en el comunicado, en el que también avanzan que Portinatx volverá a tener fiestas en 2027.

Pese a la cancelación del programa festivo, la comisión sí mantendrá este año los actos vinculados a la Virgen del Carmen. En concreto, se celebrarán la procesión marinera y el pasacalles de la Virgen del Carmen. La entidad ha pedido disculpas a vecinos y visitantes por la decisión adoptada y ha anunciado que próximamente informará de las novedades previstas para el próximo año.