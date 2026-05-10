Fiestas
Portinatx cancela parte de sus fiestas de 2026
La comisión de fiestas anuncia que este año solo se celebrarán la procesión marinera y el pasacalles de la Virgen del Carmen, y avanza que las fiestas volverán en 2027
La Comisión de Fiestas de Portinatx ha anunciado que este año no se celebrarán las fiestas de Portinatx 2026. Según ha informado la entidad en un comunicado oficial, la junta directiva ha alcanzado un acuerdo para no organizar los festejos por motivos personales.
Desde la comisión han mostrado su pesar por no poder llevar a cabo la celebración este año. “Queremos expresar nuestro dolor por no realizar dicha fiesta este año”, señalan en el comunicado, en el que también avanzan que Portinatx volverá a tener fiestas en 2027.
Pese a la cancelación del programa festivo, la comisión sí mantendrá este año los actos vinculados a la Virgen del Carmen. En concreto, se celebrarán la procesión marinera y el pasacalles de la Virgen del Carmen. La entidad ha pedido disculpas a vecinos y visitantes por la decisión adoptada y ha anunciado que próximamente informará de las novedades previstas para el próximo año.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un atún se da un festín en pleno puerto de Ibiza
- Crece un nuevo poblado chabolista en un terreno para VPO en Ibiza
- Fallece Pascal Bonomo, el decano de las artes marciales y la musculación en Ibiza
- En la UCI un joven británico tras caerse de un hotel en Sant Antoni
- El propietario de una vivienda en Ibiza: 'Tengo una licencia turística legal y no puedo alquilar la casa
- El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, sobre las acusaciones por su nueva vivienda: 'No he adquirido ni se me ha adjudicado una vivienda pública, tampoco una vivienda protegida
- La Justicia, a un paso de cerrar una cantera de Ibiza ubicada en un espacio protegido
- Eroski inaugura un nuevo supermercado franquiciado en Ibiza