Marc Salazar, usuario de Com tu!, en un hotel de Ibiza: "Me lo paso superbién"

Marcos se ha preparado una camiseta con bolsas de plástico antes de quitarle la tapa a un rotulador. Marc le ve y le pide que le ayude a prepararse una. También quiere proteger su ropa antes de empezar a pintar y, mientras, a Óscar ya le ha dado tiempo a deslizar el pincel sobre una tote bag en la que ha escrito en mayúsculas: «Mamá». Sobre las letras, estampa corazones de color lila hechos con papel de espuma. Toca mañana de manualidades y los cerca de 20 jóvenes que participan en el programa de ocio y respiro en un hotel de la asociación Com Tu! (antes Apneef) ya han hecho el check-in en el Vibra Riviera de Sant Antoni. Les espera un fin de semana de desconexión y, si el tiempo lo permite, diversión en la playa o la piscina.

«La iniciativa ocio y respiro sale para dar a nuestros chicos la oportunidad de vivir un fin de semana diferente y un respiro a las familias para que puedan disfrutar con sus parejas o amigos», explica Juan Antonio Ortiz, coordinador del área de Ocio y Voluntariado de la asociación. Com Tu! organiza este tipo de encuentros desde hace casi diez años y en diferentes tandas de edades para personas con diversidad funcional. Cuenta con un programa para menores, de entre seis y doce años, y otro para mayores de trece, que son los protagonistas este sábado y domingo.

Llegan, se registran como se hace en cualquier viaje, se reparten de dos en dos o de tres en tres en las habitaciones y deshacen sus maletas: «Practican la autonomía lo máximo posible. El monitor está solo para guiar o para lo que haga falta, pero todo lo que puedan hacer por sí mismos, bienvenido es. También es una forma de ver todo lo que se está trabajando en terapia y cómo se desarrollan estas cositas fuera de la intervención en sala», detalla Ortiz.

Para hacer este encuentro posible, además de los once trabajadores de la asociación, participan seis voluntarios que, para Ortiz y los jóvenes, son «muy importantes». «Sin ellos tendríamos que acoger a muchos menos chavales, y la verdad es que se pegan un currazo. Muchos de ellos llevan años con nosotros y cada vez entran más», agradece.

La asociación Com Tu! participa en el programa ocio y respiro en un hotel en Ibiza / Toni Escobar

Voluntariado e ilusión

Una de ellas es Masiel Pantoja, que lleva al menos cuatro años como voluntaria en la organización. «Cuando no trabajo, intento venir siempre porque nos los pasamos muy bien todos juntos», explica. Estudió un grado de Integración Social y así es como entró en contacto con Com Tu!: «Hice las prácticas aquí y me gustó un montón», afirma, antes de admitir que iniciativas como esta la hacen sentirse «despejada». «Me siento muy cómoda. Intentamos que haya muchas actividades para que todos disfrutemos lo máximo posible», reconoce. «Cuando les ves llegar, con la cara iluminada... Es una maravilla. Para ellos es una actividad que está marcada en rojo en el calendario. Ninguno se la quiere perder», añade Ortiz.

Las expresiones de participantes como Marc Salazar Moya evidencian que la diversión ya está garantizada. «Me lo paso superbién. He venido muchas veces desde 2019. Conozco a todos los monitores, jugamos a juegos de mesa, vamos a la playa...», cuenta con ilusión.

A las once de la mañana, el equipo se encuentra en el comedor del hotel, donde se han juntado varias mesas para llenar de color las bolsas de tela, un obsequio de bienvenida que ha entregado la cadena Vibra a sus nuevos huéspedes. Este sábado, de hecho, es el día de apertura de las instalaciones y, desde primera hora, no dejan de llegar clientes con maletas dispuestos a disfrutar de unos días en Ibiza. Miran con fastidio al cielo, que sin duda ha modificado los planes que tenían para este primer día en la isla.

Cerca de la mesa en la que los jóvenes de Com Tu! expresan su arte, hay otra, un poco más resguardada, en la que un grupo de ingleses bebe tranquilamente una cerveza. La imagen choca a primera vista, pero fortalece el sentido de un encuentro como este: la convivencia de todos en un mismo espacio. Ocurre incluso entre los propios asociados: «Son chicos muy diferentes entre sí, pero cuando los ves en un entorno así, todos encajan. Están contentísimos de estar aquí. Se ayudan entre ellos, juegan... Hay algunos que se ven muy poco, y de repente parece que se conocen de toda la vida. Y eso es muy bonito», opina Ortiz.

Formación al personal

El coordinador también destaca la colaboración del personal del hotel, al que se presta una formación antes de que empiece el retiro, «para que puedan tener una visión más amplia de lo que es la diversidad funcional», indica. De este modo, la iniciativa se prepara desde hace meses para conseguir que los jóvenes se sientan «totalmente integrados» en un lugar que también está adaptado a las necesidades que puedan surgir, apunta el coordinador.

«Siento que estoy de vacaciones», afirma Andrea Moya, mientras empieza a dar forma a un mar azul sobre la tela. Está utilizando la técnica de la esponja y valora como «divertidas» todas las cosas que le esperan este fin de semana. Y eso que todavía no conoce la mitad de ellas.

«Más adelante jugaremos al ‘Just Dance’, haremos un bingo de música, tenemos preparadas más manualidades...», describe Ortiz, antes de avanzar la sorpresa que hay preparada para este sábado noche: «Hay un mago contratado por la animación del hotel, que a los chavales les flipa. También habrá mímica... Lo van a disfrutar una barbaridad», concluye.