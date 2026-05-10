Llama la atención: Que un instalador de gas no habilitado trabajara en las obras del edificio del Ibavi de Ibiza en el que se produjo una explosión de gas

Que un instalador de gas no habilitado estuviera trabajando en las obras de reforma del edificio del Ibavi en el que se produjo una explosión de gas que dejó cuatro heridos críticos. Desde el primer momento todo apuntaba a una negligencia en los trabajos, según explicaron los bomberos, algo que ha confirmado la investigación, tras la que la Guardia Civil detuvo a este instalador sin licencia, que, tras pasar a disposición judicial, ha quedado en libertad.

Llama la atención

Que el presidente del PP de Ibiza, José Vicente Marí Bosó, asegure que el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, «ha explicado perfecta y detalladamente» el tema del bajo comercial que ha solicitado convertir en una vivienda a precio limitado (VPL). El alcalde únicamente leyó un comunicado en el que no resolvía las dudas y, además, no aceptó preguntas de los periodistas.

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La violencia con la que un hombre entró en varias viviendas de la zona de es Cubells. El hombre estaba bastante agitado y no sólo fue complicado su arresto sino que, además, un vehículo policial sufrió daños durante el traslado.