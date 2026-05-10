Educación
Una jornada para divulgar entre los más jóvenes la música tradicional de Ibiza
El colegio Santa Eulària celebra su tradicional Diada Pagesa de Maig
Redacción
Los intrumentos y la música tradicional de Ibiza han protagonizado la XIII edición de la Diada Pagesa del colegio Santa Eulària, una jornada divulgativa que este centro organiza con motivo de las Festes de Maig de la localidad. El alumnado disfrutó activamente en los talleres dedicados a los instrumentos característicos del folclore autóctono, es dedecir, las castanyoles, el tambor y la flaüta.
Además, durante toda la mañana del viernes la escuela acogió una exposición dedicada a los elementos de la música tradicional ibicenca y otra sobre la flora autóctona. La guinda de este día festivo tuvo lugar a las doce del mediodía, cuando el colegio Santa Eulària abrió sus puertas para que las familias pudieran asistir a un concierto de canciones populares prepararado e interpretado por el propio alumnado.
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