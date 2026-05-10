Emotivo recuerdo a Marlisa, víctima del cáncer en Ibiza: IFCC recauda 11.650 euros en su torneo de golf contra esta enfermedad

La Asociación Ibiza y Formentera Contra el Cáncer (IFCC)ha recaudado 11.650 euros en la quinta edición de su Torneo Golf Contra el Cáncer, celebrado este viernes en las instalaciones de Golf Ibiza. La cita deportiva solidaria contó con la participación de 79 jugadores, que compitieron durante la mañana con el objetivo de recaudar fondos destinados a los pacientes oncológicos de las Pitiusas.

El torneo estuvo patrocinado por el Consell de Ibiza, el Ayuntamiento de Sant Josep, el Ayuntamiento de Santa Eulària, Mondrian Ibiza e Island Casino Events. Los jugadores Sam Feasey y Fernando Durán se proclamaron vencedores de las principales categorías.

Tras la competición tuvo lugar la entrega de premios, a la que asistieron el tercer teniente de alcalde y concejal de Deportes y Fiestas de Santa Eulària, Antonio Ramón Marí, y la concejala de Acción Social, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Sant Josep, Marilina Serra.

Además de Feasey y Durán, los segundos puestos fueron para Toni Massó y Edoardo D’Eustaccitio. El premio Scratch recayó en David Cardona y Mercedes Bonet. El galardón al drive más largo fue para Toni Massó y Consuelo Antúnez, mientras que Lars Heuts recibió el premio al golpe más cercano a la bandera.

Desde IFCC agradecieron la participación de los jugadores, la implicación de los voluntarios, las empresas colaboradoras y los patrocinadores, así como el respaldo de Golf Ibiza, anfitrión del evento. También destacaron la colaboración de Hyde y Mondrian Ibiza, ubicados en Cala Llonga, que ofrecieron la comida oficial del torneo durante la entrega de premios, y de Island Casino Events, que contribuyó a crear un ambiente festivo.

V Torneo Golf Contra el Cáncer IFCC Golf Ibiza. / Lucía Sarrión Ortega

“Gracias a todas las personas, empresas y entidades que colaboran con nuestra Asociación hemos conseguido que este torneo vuelva a convertirse no solo en una cita deportiva muy especial, sino también en un encuentro benéfico fundamental para seguir acompañando a los pacientes oncológicos de las Pitiusas”, afirmó la presidenta de IFCC, Elizabeth Gail Fear.

Palabras de recuerdo a Marlisa

Durante su intervención, Gail dedicó también unas palabras de recuerdo a Marlisa, recepcionista de Golf Ibiza recientemente fallecida a causa del cáncer, y destacó la cercanía y el cariño que dejó entre quienes compartieron con ella el día a día del club.

La jornada incluyó además una gran rifa benéfica con premios cedidos por hoteles, restaurantes, clínicas, joyerías, bodegas, tiendas y empresas de Ibiza y Formentera. Los números ganadores que no hayan sido reclamados se publicarán el próximo martes 12 de mayo en la página web y en las redes sociales de IFCC.

El torneo contó también con la actuación en directo de la banda Reflection, que amenizó la jornada con música rock, y con la presencia de la foodtruck Choco Party. Posteriormente, Island Casino Events instaló una mesa de ruleta y blackjack, sin dinero real, para completar la parte lúdica del encuentro.

La Asociación Ibiza y Formentera Contra el Cáncer celebrará el próximo 24 de mayo su 25 aniversario con una comida benéfica en Sonrojo Beach & Chiringuito, en Cala Llonga. La entidad ha invitado a la ciudadanía a participar en esta cita para conmemorar “un cuarto de siglo de apoyo, unión y compromiso con los pacientes de cáncer de Ibiza y Formentera”.

IFCC trabaja desde hace 25 años en la ayuda a pacientes y familiares de las Pitiusas durante sus tratamientos contra el cáncer, así como en la entrega de material sanitario y en la financiación de traslados y tratamientos fuera de las islas. Este año, en colaboración con el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, la asociación ha puesto en marcha el proyecto piloto Hospice, un servicio gratuito de acompañamiento para personas con cáncer en fase final de vida y sus familiares.