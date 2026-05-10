Prepara escalivada casera, un plato sencillo de verduras asadas con infinitas posibilidades

Hay platos que están tan ricos que parece mentira lo sencillos que son de preparar. Es el caso de la escalivada. Sólo son verduras al horno, pero están riquísimas. La preparación, además, es mínima. Sólo hay que calentar el horno, limpiar las verduras y dejar que se vayan haciendo. Lo más complicado es pelar los pimientos y las berenjenas cuando están calientes. Por eso, si no hay prisa, mejor esperar a que se enfríen un poco.

Lo ideal es preparar una buena cantidad y así se puede guardar, incluso congelar, y tener para cualquier momento. Lo mejor de este plato es lo versátil que es. Se puede comer caliente o frío. Está riquísimo coronando unas patatas hervidas, un poco de pasta o como guarnición de cualquier plato de carne o de pescado. A mí me encanta sobre una tosta de pan: aliño, pimiento, berenjena, tomate, cebolla y una anchoa coronando la tostada. No hay cosa más rica, os lo aseguro. Se puede acompañar con un poco de bacalao desmigado, atún o unos trozos de queso de cabra.

Ingredientes (3 personas): -2 pimientos rojos (4,23€) -2 berenjenas (2,32€) -3 tomates (0,81€) -2 cebollas (1,11€) -1 cabeza de ajos (0,41€) -Sal y pimienta -Aceite

Preparación

—Lavar los pimientos, los tomates y las berenjenas y secarlos luego muy bien. Pinchar la berenjena con un cuchillo a lo largo y ancho.

—Quitar las primeras capas de las cebollas y también de la cabeza de ajos.

—En una bandeja de horno con un pelín de aceite, poner los pimientos, las berenjenas, las cebollas y la cabeza de ajos. Salpimentar y rociar con un poquito de aceite. Muy poquito.

—Cocinar en el horno a 180 grados durante unos 40 minutos. Dar la vuelta a los pimientos y las berenjenas y poner en la bandeja los tomates.

Las verduras, asándose en el horno / M. T. M.

—Cocer otros 40 minutos. Parar el horno y dejar que las verduras se atemperen un poco.

—Pelar los pimientos y cortarlos a tiras. Pelar las berenjenas y hacerlas tiras también. Cortar las cebollas en cuartos y separar las capas. Colocar todas las verduras en una bandeja.

—Sacar la carne de los ajos y majarlos en un mortero con sal y pimienta, añadir un poco del caldo que han soltado las verduras y aceite y crear con eso un aliño.

—Servir las verduras con el aliño.

Precio total 8,88 € 2,96 € por persona

El toque gourmet

Acompañar con unas buenas anchoas, un poco de bacalao o queso de cabra.