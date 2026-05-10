El álbum
Espectáculo más allá de la Eivissa Medieval
De espaldas al bullicio de la Eivissa Medieval, un joven disfruta de las vistas desde el baluarte de Santa Llúcia. La feria llena de ambiente Dalt Vila, pero su mayor espectáculo sigue estando en el entorno Patrimonio de la Humanidad, donde cada rincón guarda una sorpresa. Y ese escenario está abierto todos los días.
- Fallece a los 56 años Josefa Ferrer Juan, Pepi, dueña de las jugueterías Al·lots de Ibiza
- Crece un nuevo poblado chabolista en un terreno para VPO en Ibiza
- Fallece Pascal Bonomo, el decano de las artes marciales y la musculación en Ibiza
- En la UCI un joven británico tras caerse de un hotel en Sant Antoni
- El propietario de una vivienda en Ibiza: 'Tengo una licencia turística legal y no puedo alquilar la casa
- El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, sobre las acusaciones por su nueva vivienda: 'No he adquirido ni se me ha adjudicado una vivienda pública, tampoco una vivienda protegida
- Eroski inaugura un nuevo supermercado franquiciado en Ibiza
- Escándalo vecinal en Ibiza por una nueva pelea en ses Figueretes