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Espectáculo más allá de la Eivissa Medieval

Espectáculo más allá de la Eivissa Medieval | TONI ESCOBAR

Espectáculo más allá de la Eivissa Medieval | TONI ESCOBAR

De espaldas al bullicio de la Eivissa Medieval, un joven disfruta de las vistas desde el baluarte de Santa Llúcia. La feria llena de ambiente Dalt Vila, pero su mayor espectáculo sigue estando en el entorno Patrimonio de la Humanidad, donde cada rincón guarda una sorpresa. Y ese escenario está abierto todos los días.

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