Adiós al misterio: Dabiz Muñoz presenta los primeros platos de StreetXO Ibiza

StreetXO Ibiza empieza a enseñar sus cartas. Su carta, más bien. Dabiz Muñoz ha presentado en el perfil de Instagram de StreetXO Ibiza los primeros platos que podrán probarse en el esperado restaurante, que ultima su apertura en Platja d’en Bossa.

La propuesta recoge algunas de las elaboraciones más reconocibles del universo StreetXO, con platos que ya se han convertido en grandes 'best sellers' de StreetXO Madrid y que ahora aterrizarán en la isla dentro de la nueva apuesta gastronómica del chef de DiverXO.

Entre los platos mostrados por Muñoz figuran el 'Club Sandwich', el 'RamenXO legendario', el 'Crudo de sarda tatemada con gazpacho de jalapeño y nieve helada de tomates aliñados', y el 'Chili crab de concha blanda'. Cuatro bocados que anticipan una carta marcada por los sabores intensos, acompañados del texto: "The most groundbreaking StreetXO. Unprecedented flavours with endless creativity. JUNE 2026 HERE WE COME !!!!!!!!!!!!!!!" (El StreetXO más revolucionario. Sabores inéditos con creatividad infinita, JUNIO DE 2026, ALLÁ VAMOS!)

Una apertura prevista para junio de 2026

StreetXO Ibiza se encuentra ya en fase de puesta a punto. El restaurante abrirá en IBIZA Gallery, dentro del entorno de The Unexpected Ibiza Hotel, en una de las zonas de Platja d’en Bossa que aspira a consolidarse como nueva milla de oro gastronómica de la isla.

La apertura está prevista para junio de 2026, aunque por ahora no se ha comunicado un día exacto. Según la información publicada en la web del hotel, el nuevo StreetXO contará con reservas disponibles para la terraza y con asientos en barra por orden de llegada.

El desembarco de Dabiz Muñoz en Ibiza llega con una propuesta basada en la comida callejera internacional, las técnicas de alta cocina y una cocina definida por el propio proyecto como una "fusión salvaje" de sabores extremos. Una fórmula que traslada a la isla el espíritu irreverente y viajero del universo XO.