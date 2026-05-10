Festival
Contrast Ibiza abre con el Nueva York nocturno de Allan Tannenbaum
El festival Contrast Ibiza 2026 ha inaugurado este sábado en Sa Punta des Molí, en Sant Antoni, la exposición ‘Fun city’, del fotógrafo estadounidense Allan Tannenbaum, uno de los nombres destacados de esta sexta edición. La muestra reúne una selección de imágenes que retratan la escena musical, la vida nocturna y el pulso cultural del Nueva York de los años 70 y 80, y puede visitarse hasta el 23 de mayo en la Sala Walter Benjamin de Sa Punta des Molí.
Durante la jornada también se pudo disfrutar de la actuación del cantante, actor y escritor Jimmy Barnatán, que abrió el apartado musical de una programación que vuelve a reunir frente al mar a grandes artistas. La estrella de la noche fue Gilby Clarke, guitarrista de Guns N’ Roses entre 1991 y 1994 y con una sólida carrera en solitario. El cartel se completaba con un DJ Set de Kathy Valentine, bajista de The Go-Go’s.
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