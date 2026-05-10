La Aemet prevé un domingo soleado para disfrutar de la Ibiza Medieval con temperaturas de hasta 26 grados

Las lluvias registradas durante los primeros nueve días de mayo han hecho que el mes se califique ya como lluvioso en Ibiza y Formentera, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología en Baleares (Aemet)

En las últimas 24 horas, las precipitaciones acumuladas en las Pitiusas han dejado 19 litros por metro cuadrado en Sant Antoni, el registro más elevado de Ibiza y Formentera. Le siguen Sant Joan, con siete litros; el aeropuerto de Ibiza, con cuatro; Iciza ciudad, con tres; y Formentera, con un litro por metro cuadrado.

La inestabilidad también ha estado marcada por la actividad eléctrica. Según Aemet, en las últimas 12 horas se han registrado 24.705 rayos en el entorno de Baleares.

Las temperaturas mínimas de ayer en Ibiza oscilaron entre los nueve grados de Sant Joan y los 14 grados del aeropuerto de Ibiza. En Vila se registraron 12 grados y en Sant Antoni, 13. En Formentera, la mínima fue de 14 grados.

En cuanto a las máximas, Formentera alcanzó los 21 grados, mientras que Ibiza y Sant Antoni llegaron a los 20. El aeropuerto de Ibiza registró 19 grados y Sant Joan, 18.

Previsión del tiempo hoy

Para este domingo, 10 de mayo de 2026, Aemet prevé una jornada sin precipitaciones, con intervalos de nubes altas y vientos del oeste y suroeste. Las temperaturas podrán alcanzar los 26 grados en el norte y este de las islas, mientras que en el sur se situarán en torno a los 20 grados. Una jornada soleada para disfrutar de todas las actividades programadas en la Ibiza Medieval.