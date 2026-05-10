La pasarela Adlib se celebrará el 6 de junio en la ciudad de Ibiza

La pasarela de la moda Adlib 2026 se celebrará el próximo 6 de junio en la ciudad de Ibiza, es decir, dentro de menos de un mes. El desfile en el que los diseñadores de la moda de Ibiza mostrarán sus propuestas comenzará a las nueve de la noche y en él participarán un total de 47 modelos: 43 mujeres y cuatro hombres. Está previsto que el desfile, que volverá al municipio de Ibiza después de que el año pasado se celebrara en la cantera de Can Coix, en Sant Antoni, se prolongue durante hora y media.

Un día antes, el viernes 5 de junio, está programado el concurso de jóvenes talentos, 'Futur Adlib', que se celebrará en otro municipio. Comenzará a las ocho de la tarde y durará algo menos que el desfile principal: entre 70 y 80 minutos. En este caso, se ha previsto que luzcan las propuestas de los concursantes así como las de la ganadora de 2025, que presentará una colección como parte del premio de la edición del año pasado, un total de 22 modelos, cuatro de ellos hombres y el resto, mujeres.

La organización de los pases de estos maniquíes durante el concurso variará en función de las propuestas para hombre que presenten los concursantes, que suele ser variable.

Pasarela Adlib 2025 / Marcelo Sastre

Tres de las modelos que participarán en los dos desfiles serán "top models". Estas estarán presentes, junto a la presentadora del desfile, en la rueda de prensa que el mismo día de la pasarela se celebrará a las doce del mediodía en un establecimiento de la isla aún por determinar.

Fecoev, que es quien se encarga de las contrataciones para el desfile de Adlib, prevé un presupuesto base de licitación de cerca de 98.500 euros, IVA incluido, para las y los modelos que participarán en los dos grandes días de la moda de Ibiza. A ello hay que sumar más de 34.000 euros del maquillaje y peluquería de modelos, presentadora y artistas para los tres actos previstos entre el 5 y el 6 de junio dentro de Adlib 2026: 'Futur Adlib', la rueda de prensa y la propia pasarela.

Todas las imágenes de Futur Adlib 2025 / J.A.RIERA

En ambos desfiles la instrucción que se ha dado a las empresas que se presenten al concurso para este servicio es que el maquillaje debe tener un acabado "muy natural", lo que se conoce como no makeup look y con piel "luminosa, uniforme y con aspecto saludable". Las modelos deberán tener un acabado de "piel real", labios "naturales" y ojos que huyan del dramatismo. En el caso de los hombres se harán "correcciones puntuales". Sólo en el caso de la presentadora y los artistas que participen se admitirá un maquillaje que se adecúe a su personalidad. En cuanto a la peluquería, se piden melenas sueltas con ondas suaves y "de acabado pulido, pero no rígido".

En cuanto a la iluminación, sonido y pantallas de las dos pasarelas el presupuesto previsto es de casi 132.500 euros. El desfile, además de en la pasarela podrá verse desde cuatro pantallas gigantes, de 4 por 2,5 metros que se colocarán en vertical y apoyadas en el suelo.