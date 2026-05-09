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Vecinos de Sant Rafel denuncian que los desperfectos del parque infantil Pep Negre siguen sin repararse: "Sant Rafel no se merece esto"

La asociación lamenta el estado de deterioro del espacio, afectado por los temporales de este invierno

Reclama al Ayuntamiento de Sant Antoni una actuación urgente

Imágenes del abandono del parque infantil de Sant Rafel

Imágenes del abandono del parque infantil de Sant Rafel

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Imágenes del abandono del parque infantil de Sant Rafel / Verónica Carmona

Verónica Carmona

Verónica Carmona

Ibiza

El parque infantil Pep Negre, en Sant Rafel, continúa sin repararse pese a las denuncias por su mal estado. El pasado 26 de marzo, Diario de Ibiza ya informó del deterioro de este espacio de juego, en el que se apreciaban vallas rotas y otras muestras de dejadez por la falta de mantenimiento.

La situación ha vuelto a denunciarla ahora la Asociación de Vecinos de Sant Rafel, que ha publicado en su página de Facebook varias imágenes del parque para mostrar que los desperfectos siguen sin solucionarse. Junto a las fotografías, la entidad vecinal ha escrito: «Sant Rafel no se merece esto», en referencia al abandono de esta instalación.

Al parecer, parte de los daños los provocó la caída de pinos durante los temporales registrados este invierno en la isla. Sin embargo, los vecinos lamentan que, meses después, este espacio para juegos continúe en mal estado y sin una intervención visible por parte del Ayuntamiento de Sant Antoni.

"Falta de mantenimiento"

La publicación ha generado comentarios de residentes que expresan su malestar por la falta de atención a este núcleo urbano. Una vecina denuncia que «Sant Rafel está olvidado por parte del Ayuntamiento», mientras otra lamenta directamente la «falta de mantenimiento».

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En febrero, operarios del Ayuntamiento talaron algunos pinos en el parque sin que se haya ejecutado ninguna mejora después, denuncian.

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