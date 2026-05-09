Summer, la perra más medieval de Ibiza: "¡Siempre amable, siempre atenta... y con un olfato que nunca falla!"

"¡Siempre amable, siempre atenta... y con un olfato que nunca falla!". Así es Summer la perra más medieval de Ibiza, que estos días se pasea por Dalt Vila acompañada de sus guías, dos agentes de la Policía Local de Ibiza. Peluda, con cuatro patas y una nariz infalible, Summer es un efectivo más del dispositivo de seguridad montado por el Ayuntamiento de Ibiza para la Ibiza Medieval y, como tal, la han presentado en redes sociales.

Summer, en la Ibiza Medieval. / P. L. I.

En un carrusel con cuatro fotos la Policía Local de Ibiza muestra el trabajo de la perrita policía que, según afirman "también disfruta de la Feria Medieval". Eso sí, aprovechan la publicación para advertir a los posibles infractores de la ley. "Mejor que no lleves nada que le guste... porque ella siempre lo acaba encontrando".