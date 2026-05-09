Las reservas de agua de Ibiza bajan al 55% tras un abril seco

Las reservas hídricas de Ibiza han bajado del 58% al 55% durante el mes de abril, según los últimos datos difundidos por la conselleria del Ciclo del Agua. El descenso se produce en un contexto general de caída de las reservas en Baleares, que se han situado en el 50% de su capacidad, cuatro puntos menos que en marzo y tres menos que hace un año. Pese a este descenso, la situación general de la Demarcación Hidrográfica (0,514) se mantiene en valores superiores a los registrados tanto hace un año (0,475) como hace dos años (0,455), añade.

Lo mismo ocurre en Ibiza, donde la situación hidrológica se mantiene en valores de normalidad, al igual que ocurre en Formentera. En conjunto, el 29,1% del territorio balear, correspondiente a las unidades de demanda de Formentera, Tramuntana Norte, Tramuntana Sur e Ibiza, se encuentra actualmente en situación normal.

En Mallorca, las reservas han pasado del 54% al 50%, de marzo a abril y en Menorca del 48 al 43%.

Abril seco en Ibiza y Formentera

Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología, abril ha sido un mes seco en Ibiza, con una precipitación media de 10,4 litros por metro cuadrado. En Formentera, el mes también ha sido seco, con 8,6 litros por metro cuadrado.

En el conjunto de Baleares, abril ha registrado una precipitación media de 27,4 litros por metro cuadrado, frente a los 42,9 litros por metro cuadrado habituales, lo que supone un 36% por debajo de la media. Aun así, el balance interanual continúa siendo positivo en las Pitiusas. Ibiza y Formentera acumulan un 115 % de precipitación interanual, por encima de la media, frente al 104% de Mallorca y el 107% de Menorca. En cuanto a las temperaturas, abril ha sido un mes muy cálido en Baleares, con una temperatura media de 15,9 grados y una anomalía positiva de 1,3 grados.