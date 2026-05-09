El PSOE acusa al PP de Ibiza de "tapar el escándalo" del local reconvertido en VPL del alcalde Triguero

El PSOE ha denunciado este sábado el intento del presidente del PP de Ibiza, José Vicente Marí Bosó, de "tapar el escándalo por el aprovechamiento de Rafael Triguero del Decreto de Medidas Urgentes para la Vivienda" después de que, según los socialistas, el alcalde de Ibiza reconvirtiera un local en vivienda de precio limitado (VPL) para beneficio propio. El PSOE, en referencia a las declaraciones de Marí Bosó en una entrevista publicada en Diario de Ibiza, critica que el PP "está echando balones fuera" y le reclama que" se responsabilice de atropellos a la ciudadanía como el que protagoniza Triguero".

Los socialistas, a través de un comunicado, recuerdan la publicación de "una investigación periodística que documenta todas las fases de Triguero para beneficiarse del decreto autonómico" y que apuntaba a que ya estaba viviendo con su familia en la VPL que había reformado "y a la que no tenía derecho a acceder". Para replicar a esas informaciones, el alcalde convocó "un monólogo ante los periodistas en el que ocultaba hechos clave, intentaba confundir el motivo del escándalo". "Después de que se descubriera toda su maniobra, [Triguero] se vio obligado a asegurar que pondría la VPL en el mercado de alquiler”.

El PSOE afirma que "es precisamente este punto” al que, una semana después de que estallara el escándalo, "se ha agarrado el PP, tanto local como autonómico, para intentar tapar las acciones de Triguero": "Nos quieren hacer creer que el señor Triguero y su familia, que ya tenían la propiedad de al menos dos viviendas, compraron y reformaron un bajo en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad para favorecer el derecho a la vivienda de las personas más necesitadas. Es decir, que toda la operación urbanística del señor Triguero fue por altruismo y mínimo beneficio económico", incide el comunicado.

Aclarar los hechos

El PSOE recuerda que, el pasado jueves, la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, se vio "forzada" a referirse a Triguero "intentando decir que la tramitación aún no estaba acabada", una estrategia que, a su juicio, ahora continúa Marí Bosó. Por ello, los socialistas plantean al presidente de los populares en Ibiza si ha contactado con el alcalde, si ha visto la documentación referente a la VPL, o si considera que "toda la actuación de Triguero es éticamente defendible". "¿Realmente cree que el objetivo inicial de Triguero era alquilar el local reformado?", abunda el cuestionario propuesto por el PSOE.

Por otra parte, los socialistas afirman que, en la misma entrevista, Marí Bosó apunta al PSOE "obviando que la noticia sobre el escándalo de la vivienda reformada por el alcalde de Ibiza ha salido publicada después de una investigación periodística que documenta todas las fases de Triguero para beneficiarse del decreto autonómico".

El PSOE considera también "sintomático" que Vicent Marí, presidente del Consell de Ibiza, no haya hecho ninguna mención a la polémica que rodea a Triguero. Según los socialistas, se da la circunstancia de que las diferentes alcaldesas y alcaldes del PP del resto de municipios de Ibiza tampoco han querido mostrar un apoyo explícito a su homólogo en la capital insular.

"No sorprende que el PP intente tapar como sea las acciones de Triguero con esta vivienda. Ya estamos acostumbrados a que esta sea la reacción del partido y el escándalo del alcalde de Ibiza no iba a ser una excepción. Así como tampoco es una sorpresa que el presidente del PP ibicenco intente acusar al PSOE de atacar a Triguero cuando ha sido una investigación periodística la que ha sacado a la luz este caso de corrupción en el que la principal figura del Ayuntamiento de una de las principales ciudades de Balears ha intentado beneficiarse de una medida creada para ayudar a los más necesitados", ha señalado la concejala socialista Carmen Boned.

Boned sostiene que "Triguero ha perdido toda la legitimidad para hablar de vivienda en Ibiza, y mucho más para gestionarla, al querer aprovecharse de una figura de carácter social dirigida a personas que quieren optar a una vivienda a precio limitado". "Desde el PSOE ya advertimos cuando se presentó el Decreto de Medidas Urgentes para la Vivienda que esta figura daba pie a que se pudieran producir intentos de aprovecharse de ella, lo que no imaginábamos es que este aprovechamiento vendría del alcalde", ha añadido.

El PSOE ha presentado una denuncia ante el Institut Balear de la Vivenda (Ibavi) contra las irregularidades que achacan al alcalde de Ibiza en la adquisición del local para reconvertirlo en VPL, además de solicitar un pleno extraordinarioen el Ayuntamiento, junto a Unidas Podemos, para que Triguero responda a estas acusaciones.