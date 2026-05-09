Política en Ibiza: «No hay caso Rafael Triguero. Esto ha sido un piscinazo del PSOE»

Ha sido reelegido presidente del PP con el 100% de votos ¿Es saludable una votación a la ‘búlgara’? ¿Este resultado refleja unidad real o falta de debate interno en el PP de Ibiza?

Falta de debate interno, no creo. Una de las cosas por las que los ciudadanos nos otorgan su confianza es porque hemos hecho un proceso durante estos 10 años, desde 2015, cuando perdimos el Consell y tres de los cinco ayuntamientos. Dijimos entonces que recuperaríamos la confianza de los ciudadanos, que modernizaríamos políticas y lenguajes. Creo que eso es lo que nos ha permitido estos años tener la confianza mayoritaria de los ibicencos. Y eso solo lo puedes hacer si hay debate interno, si hay comodidad. También digo siempre que un partido no es una mesa camilla. Si alguien piensa que un partido político no es un lugar para trabajar, pues se ha equivocado.

En su reelección estuvo presente Miguel Tellado, secretario general del PP nacional, que calificó la regulación de migrantes masiva como «una anomalía, un completo disparate, una alfombra roja para la ilegalidad». Pero la inmensa mayoría de los afectados ya trabaja aquí desde hace años.

En democracia hemos hecho diferentes procesos de regularización. El problema, esta vez, es, primero, que en 2018 la inmigración era el problema número 12 de los españoles. Hoy es el tercero. O sea, las políticas de Pedro Sánchez han convertido la inmigración en un problema para los españoles. Y nosotros defendemos una política migratoria distinta, una política migratoria que en lugar de agraviar a Argelia, se coopere con Argelia, que en lugar de hacer políticas que al final tienen un efecto llamada y lo que hacen es beneficiar el negocio de las mafias, corten por lo sano ese negocio. Y defendemos una inmigración legal, ordenada, que fomente la contratación. Pero como el Gobierno está rodeado de casos de corrupción, se saca de la manga una regularización para plantear un debate muy divisivo en un tema que la sociedad española percibe como un problema.

Me resulta chocante que la Iglesia sí acepte esa regularización masiva de migrantes y el PP no.

No podemos desplegar una política migratoria en base a la beneficencia. Hay que desplegar una política migratoria de reconocimiento de derechos, de hacer que los nacionales tengan derechos nacionales. No hay incompatibilidad en eso. Nadie está diciendo hacer nada raro. Lo que sí que estamos diciendo es que se ha creado un problema que no era un problema.

¿El gobierno se está desentendiendo de la llegada masiva de inmigrantes a Ibiza y Formentera?

Lo ha hecho desde el primer día, le ha dado igual. La que hoy es secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, era delegada del Gobierno en Balears desde 2020 hasta el 2023. Pasamos de recibir 500 inmigrantes irregulares a 2.700 solo en ese periodo. ¿Por qué? Pues porque miró para otro lado y le daba igual. Le daba igual que mucha gente muriera en el Mediterráneo y que incluso algunos cuerpos llegaran a nuestras playas. Hay que ser contundentes y hay que lanzar el mensaje a las mafias de que no pueden jugar con la vida de las personas y de que no están para hacer negocio. Y luego hay que hacer dos cosas más. Una, entender que la gente busca progresar y es lógico que venga. Prefiero ser receptor de inmigración que tener que enviar a muchos nacionales, a muchos españoles, a buscarse la vida fuera. Eso hay que entenderlo y no hay que ver solo la inmigración como una cuestión económica y decir que nos hacen falta para trabajar o que nos hacen falta para trabajos que a lo mejor los nacionales no quieren hacer.

«No podemos desplegar una política migratoria en base a la beneficencia»

¿Y se desentiende el Gobierno en el sentido de no aportar los medios necesarios para acoger a tantos migrantes que llegan a Ibiza?

La competencia de tutela de menores no está pensada para una afluencia de menores extranjeros. También hay dificultades para determinar si son menores o no. Pero en todo caso, no estamos ante un problema de tutela de menores, estamos ante un problema migratorio y es el Gobierno el que tiene que coger el toro por los cuernos. Es evidente que hay un problema migratorio. El Consell está muy sobrepasado en esa competencia y el Gobierno debería tomar medidas en este asunto. Lo que pasa es que al Gobierno le interesa poder echar la culpa a quien sea. Pero de los menores que el Tribunal Supremo ha dicho que se tiene que hacer cargo, de esos no se hace cargo tampoco.

¿Cuál es para usted la ‘prioridad nacional’?

Eso es un eslogan de Vox. Perfecto, yo también prefiero dar prioridad a las cuestiones de mi país que a cuestiones de otros países. Pero, planteada en los términos que se plantea, nosotros decimos: uno, que no vamos a incumplir la ley, y dos, que, hecha sobre la base del arraigo, pues claro, no hay problema.

¿La ‘prioridad nacional’ de Vox no tiene, pues, nada que ver con lo que el PP opina que debe ser?

Si el sentido es que hemos de centrarnos más en las políticas nacionales, en los problemas que tenemos en nuestro país, y no utilizar temas exteriores como pantalla, como forma de buscar excusas, pues vale. Si es en el sentido migratorio, ya digo que nosotros vamos a cumplir la ley y que vamos a plantearla en los términos de arraigo, que es lo que toca.

Vox, claramente, lo enfoca por la migración. En ese sentido, parece que a veces el PP se deja arrastrar por Vox en este tema.

No lo creo. Somos partidos muy diferentes. Podemos compartir y acordar determinadas políticas, mientras que en muchas otras no estamos de acuerdo. No creo que nos dejemos arrastrar. Evidentemente, ante determinadas posiciones o ante determinadas cuestiones, pues tienes que adoptar decisiones. Y los que gobernamos sabemos lo que cuesta muchas veces tener que coordinar lo que uno desearía con la realidad que tiene que gestionar. Y eso nos da un pragmatismo que a lo mejor los que no gobiernan no tienen.

La pasada semana, por ejemplo, en el pleno de San Josep, el PP rechazó una propuesta de Vox en la cual pedía al Gobierno la derogación de la asistencia universal de los migrantes a la sanidad, pero sin embargo el PP sí que aceptó pedir que se estudiara el coste de esa asistencia, que es una manera de señalar a los migrantes.

Nadie, ningún inmigrante que necesite sanidad, se va a quedar sin cobertura sanitaria.

¿No ha pensado alguna vez que, de no haber ido al Congreso, ahora sería alcalde de Ibiza?

Fui alcalde de Ibiza 60 horas, si recuerdas, porque hubo dudas durante el recuento. Estoy muy contento de haber adoptado dos decisiones. Una, de haber aceptado que mi partido me propusiera como candidato al Ayuntamiento de Ibiza. Y dos, de haber estado cuatro años haciendo oposición en ese Consistorio. Estoy muy orgulloso de haberme quedado cuatro años en la oposición y contribuir desde ella a que la ciudad progresara.

El diputado, en el paseo de Vara de Rey. / Toni Escobar

¿Y no le gustaría volver a ser candidato a otra institución de Balears o Ibiza, o su sitio ya está en Madrid?

Yo tengo vocación por ayudar y por intentar contribuir a resolver problemas en nuestra sociedad. Mucha gente ayuda en otros ámbitos, en asociaciones deportivas o culturales, por ejemplo. ¿Donde toque? Pues donde toque. Eso no me genera problemas mientras ayude, mientras dé la cara

¿Qué opina del caso al que se enfrenta Rafael Triguero por su vivienda de precio limitado en Can Misses? ¿Cree que afectará a su candidatura a la alcaldía dentro de un año?

No lo creo, no hay caso. Él ha explicado perfecta y detalladamente la cuestión: que invirtió en un local, que solicitó el cambio de uso a vivienda de precio tasado, que la va a poner en el mercado alquiler, que el procedimiento no ha acabado… Es que yo no creo que haya caso.

Hay otro enfoque distinto al de si legalmente ha hecho lo correcto, y es el de si es ético lo que ha hecho en un momento en que la vivienda es uno de los principales problemas de la isla.

En la situación que hay, lo que necesitamos es que haya gente que decida invertir en vivienda de precio tasado y la ponga en el mercado. En ese sentido, ¿qué es lo que ha hecho o está haciendo, porque aún no ha acabado, Rafa Triguero? Coger un local, convertirlo en vivienda de precio tasado y ponerlo en el mercado. Yo creo que eso es positivo. Cuanta más gente ponga viviendas de precio tasado, más caerá el precio.

Rosario Sánchez, la vicesecretaria general del PSIB, acusaba el jueves a Triguero, precisamente, de hacer negocio de las necesidades de sus conciudadanos.

Rosario Sánchez, la secretaría de Estado de Turismo que no está en su trabajo un jueves. ¿Qué hace la secretaría de Estado de Turismo un jueves en Ibiza dando una rueda de prensa de partido? Llevamos cuatro meses detrás de ella porque se pasa el día dando ruedas de prensa de partido en Palma o, ayer, en Ibiza. Vamos a preguntar en el Congreso al Gobierno quién paga sus viajes. ¿Quién paga su campaña política de ruedas de prensa en Ibiza y en Palma? Un día de cada tres los pasa en Palma dando ruedas de prensa de partido. A mí me parece una vergüenza, me parece escandaloso lo de esta señora.

¿Y respecto a lo que dice Rosario Sánchez de que el alcalde hace negocio con las necesidades de sus conciudadanos?

¿Ah, sí? ¿Pero qué negocio, si está poniendo en el mercado una vivienda de precio limitado? Está cambiando un local de precio libre a una VPL. Está gestionando, evidentemente, su patrimonio. A mí me parece positivo, es que no sé dónde está el problema. Si cumple los requisitos, que los cumple escrupulosamente, pues yo no le veo el problema. Me parece que es darle vueltas por querer darle vueltas. Para mí, esto es un piscinazo del PSOE. Lo que me parece un escándalo es que la señora Rosario Sánchez haga un mal uso de los recursos públicos.

¿Qué es lo que le produce más estupor, el caso Kitchen o el caso Koldo-Mascarillas?

Bueno, del caso Kitchen hay que ver qué hay. En el caso Mascarillas, lo que sabemos seguro es que hay un quebranto de 3,7 millones en las arcas públicas de Balears perpetrado por [Francina] Armengol con la trama de corrupción socialista de las mascarillas fake. Y luego está la intención de Armengol de dejar que el caso prescribiera, de meterlo en un cajón durante tres años. Si no llega a entrar el PP a gobernar, hubiéramos tenido un problema. Y está acreditado que Armengol ha ido diciendo mentiras en cada momento. Primero no conocía a nadie, pero resulta que luego sí los conocía. Pero me preocupan todas las corrupciones, evidentemente. Tolerancia cero con ese tipo de actitudes.

«Necesitamos gente que decida invertir en vivienda de precio tasado y la ponga en el mercado»

¿Qué tal su relación con Armengol en el Congreso?

Por un lado, normal, y por otro, muy preocupante, porque la presidenta del Congreso ha decidido ser la ministra 23 de Sánchez. Y estamos viviendo en el Congreso situaciones que, desde el punto de vista democrático, dejan mucho que desear. Coge las iniciativas que ha aprobado el Senado, las mete en un cajón y no las deja tramitar.

¿Algún asesor de ministro le ha mandado algún mensaje que incluya la coletilla «cariño», como Koldo a Armengol?

No. Lo que revela eso es una relación de confianza, que Ábalos daba la orden de contratar y Armengol, sumisamente, contrataba. Porque sabía que ahí estaba el secretario de organización de su partido [José Luis Ábalos], y no sé si sabía que detrás estaba la financiación de su partido. Eso no lo sé. Pero lo que sabía seguro es que tenía que contratar a estos señores porque se lo decía el ministro [Ábalos]. Sánchez, a todo el que ha tenido alguna duda de corrupción, lo ha promocionado. A [Ángel Víctor] Torres, a Armengol. Y a Óscar Puente con sus líos. Lo que revela [ese «cariño»] es que había claramente órdenes de Ábalos para que se contratara a la empresa de Aldama, fueran como fueran las mascarillas.

Lo de «cariño» también aflora un modelo de comportamiento dentro del PSOE.

En eso hay mucho camino que hacer. A veces, los que van de impolutos tienen que hacer el mismo camino que todo el mundo, desterrar comportamientos machistas, actitudes. Hay determinados comportamientos que no son aceptables.

¿Por qué el PP sigue negándose a declarar Ibiza como zona tensionada, pese al problema de la vivienda que tenemos?

Hay muchas medidas que adoptar y topar el precio de los alquileres es la peor de ellas. No ha funcionado. Puede crear un espejismo unos determinados meses, pero no funciona. Retira viviendas del mercado y, además, provoca un efecto puramente estadístico. Somos un mercado inmobiliario muy tensionado. Pero hay que hacer muchas cosas. Una, no es posible que se tarde en tramitar un suelo 12 años. No podemos seguir en plena ciudad construyendo planta baja+2, cuando existen edificios de seis alturas. Hemos de cambiar eso para un periodo de excepción, temporalmente, digamos. Cambiemos los usos, cambiemos la intensidad.

¿Ha visitado algún asentamiento?

No. Físicamente, no.

¿Le han prometido algún cargo en el área económica del Gobierno si Feijóo llega a la Moncloa?

No, no me han prometido ningún cargo. Soy coordinador nacional de Infraestructuras, Transporte y Turismo dentro del área económica de Juan Bravo, en el PP. Y estoy contento de participar también como portavoz adjunto en el grupo parlamentario.

Pero alguna secretaría de Estado seguro que le cae.

No, no estoy en eso. No me interesa. Yo creo que, ahora, en lo que nos hemos de fijar es en consolidar la alternativa. Porque estuvimos a punto en 2023 y no fue posible.

Para acabar, le agradezco que haya concedido esta entrevista a un «pseudomedio» manipulador [en un post publicado en abril de 2025 en X, calificó así a Es Diari por publicar un editorial que señalaba la incongruencia de crear alarma social con el problema de la okupación en la isla y no con la violencia de género].

Eso fue una calentada que tuve una vez. Pero no, yo creo que Diario Ibiza es un gran medio de comunicación, evidentemente. Es el periódico decano de nuestra isla, de Balears. Fue una calentada porque estábamos en el fragor de un debate específico. Pero evidentemente, creo que todo el mundo tiene clara la labor de los medios de comunicación en democracia, la seriedad que dan a un determinado entramado institucional. Los medios juegan un papel importantísimo. Y eso he de reconocerlo siempre, cada día.