Incivismo
La Policía de Ibiza, a la caza del vecino que dejó colchones, sillas, muebles, cajones y una lavadora junto a los contenedores de basura
Los servicios de limpieza tuvieron que retirar basura en la zona de la iglesia Santa Cruz, mientras se investigan los hechos para identificar a los autores
La Policía Local de Ibiza ha denunciado este sábado a través de su cuenta de Instagram un nuevo episodio de comportamiento incívico en la ciudad. Según informa el perfil oficial @policiaeivissa, la zona de la Iglesia de Santa Cruz, en pleno centro de la ciudad de Ibiza, ha amanecido con residuos abandonados, una situación que obligó a intervenir a los servicios de limpieza.
A los pies de los contenedores que hay justo en la parte trasera del templo, en la plaça Vicent Calbet alguien había dejado colchones, cajones, sillas, restos de muebles, maderas y hasta una lavadora y otros pequeños electrodomésticos. Un bodegón bastante feo.
"Así ha amanecido hoy la zona de la Iglesia de Santa Cruz. Los servicios de limpieza han procedido a su retirada", señala la Policía Local en la publicación.
Investigaciones para localizar a los responsables
Desde el cuerpo policial lamentan este tipo de conductas y lanzan un mensaje contundente sobre la necesidad de colaboración ciudadana para mantener limpia la ciudad. "Con este comportamiento incívico por parte de algunos vecinos no lograremos tener la ciudad limpia que queremos", indican.
La Policía Local explica además que "ya se están realizando las indagaciones pertinentes para localizar e identificar a los autores", quienes podrían enfrentarse a "las sanciones más contundentes que permitan nuestras ordenanzas". El mensaje concluye con una frase clara de rechazo a este tipo de actitudes: "Así no".
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