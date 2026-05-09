Ibiza gana casi 2.800 habitantes en un año y supera los 167.000 residentes

Ibiza continúa ganando población. La isla contaba con 167.144 residentes a fecha de 1 de abril de 2026, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). La cifra supone 2.792 habitantes más que un año antes, lo que equivale a un crecimiento anual del 1,7%. El perfil demográfico de Ibiza sigue concentrándose en las edades adultas. Las franjas más numerosas son las comprendidas entre los 40 y los 49 años. En concreto, el grupo de 45 a 49 años es el más amplio, con 16.060 residentes, seguido muy de cerca por el de 40 a 44 años, con 16.041. También destacan las franjas de 35 a 39 años, con 14.968 personas, y de 50 a 54 años, con 14.121.

En conjunto, la población de 30 a 54 años asciende a 74.593 habitantes, lo que representa el 44,6% del total insular. El crecimiento anual se aprecia especialmente en algunos tramos de edad adulta: la franja de 50 a 54 años suma 487 personas más que en abril de 2025, mientras que la de 25 a 29 años aumenta en 414 residentes. También crecen los grupos de 45 a 49 años, con 357 personas más, y de 55 a 59 años, con 353 más.

Frente a este avance de las edades adultas, las franjas más jóvenes muestran una ligera pérdida. La población de 0 a 14 años se sitúa en 20.894 personas, 155 menos que un año antes. Dentro de este bloque, bajan los menores de 0 a 4 años, que pasan de 6.176 a 6.105, y los de 5 a 9 años, que descienden de 7.319 a 7.226. El grupo de 10 a 14 años, en cambio, apenas varía, con 7.563 residentes.

La población mayor gana peso en la estructura demográfica ibicenca. Los residentes de 65 años o más alcanzan los 23.501, el 14,1% del total. Este grupo ha crecido en 832 personas en un año, un 3,7%, por encima del ritmo general de crecimiento de la isla. El tramo de 65 a 69 años reúne 7.600 habitantes, mientras que las personas de 85 años o más ascienden ya a 2.686. Los mayores de 65 años ya superan a la población menor de 15, con aproximadamente 112 mayores por cada 100 menores.

Residentes pasean en una calle de Ibiza. / Vicent Marí

Formentera alcanza los 11.924 habitantes

La tendencia también se observa en Formentera, donde la población residente se situó en 11.924 personas. La cifra supone 319 habitantes más que un año antes, lo que representa un incremento anual del 2,7%.

La estructura por edades muestra, como en Ibiza, un claro predominio de las franjas adultas. El grupo más numeroso es el de 45 a 49 años, con 1.144 residentes, seguido por el de 40 a 44 años, con 1.131, y el de 50 a 54 años, con 1.087. También supera el millar la franja de 35 a 39 años, con 1.039 personas.

En conjunto, la población de 30 a 54 años asciende a 5.295 habitantes, el 44,4% del total de Formentera. Por su parte, los menores de 15 años suman 1.329 residentes, 14 menos que en abril de 2025. Los mayores de 65 años alcanzan los 1.710, tras aumentar en 117 personas en un año. En la pitiusa menor ya hay aproximadamente 129 mayores de 65 años por cada 100 menores de 15.

La población extranjera roza el 29% en las Pitiusas

La población con nacionalidad extranjera mantiene un peso muy elevado tanto en Ibiza como en Formentera, según los datosdel INE. En Ibiza, los residentes extranjeros ascienden a 48.084 personas, lo que supone el 28,8% de los 167.144 habitantes de la isla. Son 1.503 extranjeros más que un año antes, lo que implica un incremento del 3,2%. Por sexos, la población extranjera se reparte entre 25.184 hombres y 22.900 mujeres.

El avance de la población extranjera explica más de la mitad del crecimiento demográfico anual de Ibiza. De los 2.792 habitantes que ganó la isla entre abril de 2025 y abril de 2026, 1.503 corresponden a residentes con nacionalidad extranjera, el 53,8% del aumento total.

En Formentera, los extranjeros suman 3.481 residentes, el 29,2% de una población total de 11.924 personas. La cifra crece en 219 personas respecto a abril de 2025, lo que equivale a un incremento anual del 6,7%. En este caso, la población extranjera está formada por 1.838 hombres y 1.643 mujeres.

El peso de los extranjeros en el crecimiento de Formentera es todavía mayor que en Ibiza: representan 219 de los 319 nuevos residentes registrados en un año, es decir, el 68,7% del aumento poblacional.

En conjunto, Ibiza y Formentera reúnen 51.565 residentes extranjeros a 1 de abril de 2026, frente a los 49.843 de un año antes. La población extranjera pitiusa aumenta así en 1.722 personas, un 3,5%, y representa aproximadamente el 28,8% de los 179.068 habitantes de ambas islas.