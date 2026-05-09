"No me planteo mi música como un negocio": Leo Rizzi presenta 'La belleza de las flores'

El cantante Leo Rizzi ha publicado esta semana 'La belleza de las flores', su segundo álbum de estudio, un trabajo que llega dos años después de 'Pájaro azul' y que el propio artista define como su "ritual de maduración".

Nacido en Ibiza en 1998 y de origen hispanouruguayo, Rizzi reconoce que llegar hasta este nuevo disco no ha sido "un camino de rosas". Tras romper el hielo con su primer álbum, el artista asegura que ahora ha querido dar un paso más en su evolución personal y musical. "Ya he pasado lo difícil, que era romper el hielo. Siento que he madurado muchas cosas desde mi primer disco y he conseguido tener un equipo más cerrado, más sólido", ha explicado en una entrevista con EFE. Según el cantante, esa estabilidad le ha permitido construir un proyecto "mucho más definido" y mejor que el anterior.

Un disco inspirado en la belleza y la fe

'La belleza de las flores' nace influido por las ideas del filósofo surcoreano Byung Chul Han, especialmente por el ensayo 'La salvación de lo bello'. De ahí surge una de las frases que ha servido como motor conceptual del disco: “La belleza de las flores se debe a un lujo que está libre de toda economía”.

Rizzi cuenta que, tras 'Pájaro azul', se descubrió "como persona política en el mundo" y encontró en Byung Chul Han una base de valores desde la que construir esta nueva etapa. También se inspiró en los "walkabouts" australianos, rituales en los que jóvenes aborígenes caminan durante meses por el desierto para conectar con sus antepasados.

"Le comenté a un amigo en Canarias que quería llevar a cabo mi ritual de maduración", recuerda el artista. Ese camino simbólico atraviesa las canciones del álbum, desde ‘Cruz Invisible’ hasta ‘Velita’, con la fe como uno de los ejes centrales. En ese recorrido aparece también 'Fe', colaboración con Manu Om, que Rizzi define como "la más especial" de toda su carrera.

"Espero que este movimiento neocatólico que se ha convertido en un tema a nivel global no sea solo una estética, sino que despierte esa necesidad de devolver la fe. Es lo único que nos va a impulsar a crear un mundo nuevo", defiende.

"El artista solo tiene su canción"

En lo musical, el disco apuesta por un sonido más natural, con una clara intención de poner la voz y lo acústico en primer plano. Rizzi explica que ha querido "potenciar lo acústico", no tener miedo a dejar las canciones "más naturales" y evitar la sobreproducción solo porque sea el estándar de la industria.

El artista también se muestra crítico con la lógica comercial que atraviesa el sector musical. Cinco años después de su primer gran éxito, 'Amapolas', reconoce que la industria llegó a desestabilizarlo. "Para un artista, todo puede parecer muy reluciente, pero los castillos en el aire pueden matarte. Mucha gente va a venir a hablarte y proponerte cosas, pero al final, el artista solo tiene su canción", afirma.

En esa misma línea, Rizzi insiste en que no concibe su música como un negocio. "Este disco es una declaración de intenciones. Sé que hay gente detrás de mí que quiere dinero, pero a mí con tener un techo y comida me es suficiente. No me planteo mi música como un negocio", sostiene. A finales de este mes, Leo Rizzi viajará a México para iniciar la gira de presentación de 'La belleza de las flores', con conciertos previstos en ciudades como Guadalajara, Tijuana y Ciudad de México.