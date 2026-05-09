Oposiciones en Ibiza y Formentera: 236 docentes empiezan los exámenes para optar a una plaza pública

Un total de 1.082 docentes de los 1.335 admitidos participan en las oposiciones que la conselleria de Educación y Universidades ha iniciado este sábado para optar a una de las 630 plazas convocadas este año. Entre ellos, 236 de las Pitiusas. El conseller del ramo, Antoni Vera, ha estado presente en el inicio de las pruebas en el edificio Guillem Cifre de Colonya de la Universitat de les Illes Balears (UIB), para saludar y animar a los aspirantes.

Vera ha destacado que la conselleria convoca el máximo número de plazas posible con el objetivo de garantizar el buen funcionamiento de los centros educativos desde el inicio del curso y favorecer que el mayor número posible de docentes pueda incorporarse a su plaza desde el primer día lectivo.

En cuanto a la distribución territorial, los opositores se reparten en 788 en Mallorca, 58 en Menorca, 224 en Ibiza y 12 en Formentera. Las plazas convocadas se distribuyen en 393 en Mallorca, 35 en Menorca, 184 en Ibiza y 18 en Formentera. El proceso selectivo se desarrolla con 78 tribunales, distribuidos en 46 en Mallorca, 22 en Ibiza, 9 en Menorca y 1 en Formentera.

Para garantizar el correcto desarrollo del proceso selectivo, el sindicato ANPE ha habilitado 15 puntos informativos en los edificios de las pruebas, atendiendo aproximadamente a 1.000 aspirantes. En este despliegue en Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, más de 40 colaboradores del sindicato han repartido cerca de mil botellas de agua, además de merienda y fruta, con el objetivo de facilitar el desarrollo de la jornada en condiciones adecuadas.

Asimismo, ANPE ha ofrecido orientación a los opositores sobre la localización de las aulas y ha difundido recomendaciones previas para afrontar el proceso con mayores garantías. El sindicato confía en que las pruebas se desarrollen con normalidad y recuerda que ha impulsado la celebración de los exámenes en días distintos para favorecer el descanso de los participantes.