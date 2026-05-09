Emprendedoras y autónomas: 34 mujeres de Ibiza y Formentera en el programa 'Dona Impuls'

Un total de 256 mujeres culminaron en 2025 un plan de empresa o como profesionales autónomas en el programa de asesoramiento 'Dona impuls', del Instituto Balear de la Mujer (IbDona y las cámaras de comercio, que contó con un presupuesto de 220.000 euros. En 2025, se plantearon 164 planes de empresa en Mallorca, 58 en Menorca y 34 en Ibiza y Formentera, ha detallado el Govern en una nota. El presupuesto, por islas, fue de 132.000 euros para la Cámara de Comercio de Mallorca, 55.000 para la de Ibiza y Formentera y 33.000 para la de Menorca.

'Dona impuls' es un servicio de asesoramiento integral en la creación de negocios, para el fomento del autoempleo y el emprendimiento de las mujeres. Desde su creación, han culminado el proceso un total de 1.309 mujeres. Con este programa, las cámaras de comercio proporcionan formación e información a las participantes sobre diferentes formas jurídicas y aspectos principales del modelo de negocio, así como información sobre cuestiones laborales y fiscales.

El programa también prevé la elaboración del plan de empresa, la comunicación de os aspectos relacionados con el registro de marcas y nombres comerciales, el acompañamiento individualizado en la investigación de mercado y el acceso a la financiación y al apoyo para darse de alta de autónomas en la Seguridad Social.

La hostelería, el comercio y la restauración, los sectores predominantes

En Ibiza el año pasado aumentó el interés por desarrollar empresas y actividades del sector agrícola, la artesanía y el bienestar. En el caso de Mallorca, de los 164 proyectos, 117 se corresponden con la elaboración de un plan de empresa y 47 se dieron de alta como autónomas. Los sectores mayoritarios, con un 10 % cada uno, fueron la restauración y el comercio.

En Menorca, el 23 % de los casos de éxito se correspondían con el sector del comercio y el 19 % al de la hostelería.

Sigue en 2026

En cuanto a la nueva edición, el Consell de Govern ha autorizado la subvención, por parte del IbDona a la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Menorca con 33.125 euros para llevar a cabo el proyecto durante 2026. Esto se traducirá en una inversión prevista de 625 euros por cada mujer que finalice el proceso de asesoramiento. Desde que se puso en marcha el programa, la Cámara de Comercio de Menorca ha formado a 260 mujeres y ha colaborado en la realización de 182 planes de empresa.