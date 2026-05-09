Llama la atención: El mar rollo con la visita a Ibiza de la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez

El mal rollo con la visita de la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, a Ibiza. Sánchez tenía dos actos, uno como número dos del PSOE balear, y ofreció una rueda de prensa para criticar al alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, por la polémica con su vivienda. Y otro como secretaria de Estado para asistir a la inauguración de la Ibiza Medieval, pero el Ayuntamiento decidió no invitarla alegando falta de espacio en la zona de autoridades. Al final el espectáculo inaugural de la feria se aplazó por la lluvia y todo quedó en nada. Pero resulta curioso esta negativa a toda una secretaria de Estado de Turismo.

Llama la atención

Precisamente la lluvia aguó la gran inauguración de la Ibiza Medieval, no solo por el espectáculo inaugural, sino, y sobre todo, para los comerciantes, que se quedaron sin un día de feria y por lo tanto sin ingresos. La compañía encargada del espectáculo, Pablo Méndez Performances, procedente de Galicia, tuvo que quedarse un día más en la isla para poder hacer finalmente ayer el trabajo que habían preparado de forma específica para Ibiza. Sus componentes han destacado las facilidades y el buen trato recibido por parte del Ayuntamiento.