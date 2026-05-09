El cantante, actor y escritor Jimmy Barnatán, en Ibiza: «Más que artista, me considero un equilibrista»

¿Qué supone para usted participar en Contrast Ibiza?

Es un honor poder compartir cartel con personalidades tan apabullantes de la cultura norteamericana y en concreto neoyorquina como Allan Tannenbaum, al que le tengo una admiración absolutamente brutal.

¿Cómo surgió la oportunidad de participar en el festival?

Conocí a David Riu hace cosa de un año, en un concierto de Sophie Auster. A partir de ahí hemos ido forjando una amistad que cristaliza ahora con mi presencia en el festival, al que auguro un futuro absolutamente esperanzador.

Usted es un asiduo de Ibiza...

La última vez que estuve fue hace un año y medio celebrando con mi esposa su cumpleaños. Esta debe ser la décima vez que visito la isla. He venido a tocar mucho y a pasármelo muy bien. Durante unos años estuve involucrado en el festival de blues que se hizo en San Josep y hay una sintonía estupenda con la isla. Siempre es una alegría volver a Ibiza.

¿Qué puede esperar el público de su actuación en Contrast Ibiza?

Será un show con piano y voz. No soy un pianista excelso, pero ha sido mi herramienta musical para componer y para ser más feliz. Llevo haciendo este espectáculo desde hace unos años. Lo he hecho en Estados Unidos, mucho, y en España. De alguna manera es como una especie de retrospectiva de mi vida al piano, si eso se puede hacer, porque son 30 años en el mundo del espectáculo y veinte cantando a nivel profesional. Pero sí, es como un mini repaso por distintas épocas y diferentes discos míos, en inglés y castellano, y una especie de tránsito por ese río caudaloso que es el blues y todos sus afluentes. Me encanta la idea de que la actuación sea en el exterior de la Sala Walter Benjamin, que es uno de mis referentes literarios.

Presentación de Contrast Ibiza, ayer, en la sede del Consell de Ibiza. De izquierda a derecha, David Riu, Miquel Costa, Allan Tannenbaum, Eva Prats y Jimmy Barnatán. / Consell de Ibiza

¿Qué proyectos tiene entre manos?

El próximo septiembre, después de seis años de ausencia, arrancamos de nuevo con The Cocooners. Además, el próximo 22 de mayo se estrena en salas un documental mío que rodamos en Estados Unidos, ‘Sal & Dean. Tras los pasos de Kerouac’. Se preestrenará en Madrid el 20 de mayo. Lo coprotagonizo con Mike Inverno. La música la hemos hecho entre los dos y el guion es mío. Es un viaje desde Nueva York hasta San Francisco en coche, siguiendo todas las ciudades de ese viaje de Jack Kerouac desde las ciudades más pobladas como Nueva York hasta los pueblos más pequeños de Iowa, Nebraska o Wyoming. Fuimos componiendo un disco durante todo ese trayecto. Fue una experiencia increíble que se convirtió en nuestro propio ‘On the Road’ buscando el sueño americano, igual que hicieron Kerouac y Cassady.

¿Cuándo fue la última vez que ejerció de actor?

Hace año y medio. Estuve en la serie ‘4 estrellas’, de RTVE, y hace un poquito más estuve durante un año y pico en ‘Servir y proteger’, siempre intercalándolo con películas.

¿Qué proyectos interpretativos le han marcado más?

Varios. Mi primera aparición en el show business fue cantando en el musical ‘Los miserables’ en 1992, en el Nuevo Apolo. El debut siempre marca. Por supuesto, ‘El día de la Bestia’ y ‘Torrente’ fueron un empujón importante. Todo se lo debo a Santiago (Segura), que es un buen amigo desde entonces. Yo tenía en esa época doce o trece años. La fama en sí me la dio ‘Los Serranos’, pero interpretativamente, donde más aprendí como actor es en ‘Servir y proteger’ porque era una serie diaria.

Si tuviera que elegir entre la música, la interpretación o la literatura, ¿con qué se quedaría?

Me quedo con todo. Cuando interpreto, soy el mejor soldado de mi director o mi directora. Cuando subo a un escenario a cantar blues quiero hacer llorar a todo dios y cuando escribo en la quietud de la noche, frente al folio en blanco, quiero crear los personajes más divertidos o los poemas más sentidos.

¿Qué le aporta cada una de estas facetas?

Todo es ansiedad, ya sea la de esperar a que se abra el telón, la de salir a cantar, la que te digan ‘¡Acción!’ o la de enfrentarse a un folio en blanco. Yo creo que son distintos canales para una misma necesidad de expresión. Hay veces que lo que quiero contar sale en forma de poema, otras, se convierte en canción. Es un coñazo esto de vivir en el alambre, sin red, porque más que artista, me considero equilibrista. No son solo focos, esos focos hacen sombras. Y en el teatro, sí, hay diez minutos en los que el personaje habla y todo el mundo mira, pero luego hay que transitar por las bambalinas y por la tramoya.