Sucesos
Incendio de madrugada en el balcón de un edificio en Ibiza
La Policía Local de Ibiza controló las llamas con extintores antes de la llegada de los bomberos
Un incendiodeclarado de madrugada en el balcón de un edificio en Platja d’en Bossa, en Ibiza, se ha saldado sin heridos, según han informado los bomberos a través de sus redes sociales.
A la llegada de los efectivos, el fuego ya había sido controlado por agentes de la Policía Local de Ibiza, que utilizaron extintores para sofocar las llamas. Posteriormente, los bomberos revisaron la zona afectada para comprobar que no quedaban focos activos.
Los efectivos también enfriaron los puntos calientes y procedieron a ventilar la vivienda afectada por el humo. El incidente no causó daños personales.
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