"Ibiza en minuto y medio": Agresiones, sustos en playas y polémicas políticas

Drama y polémica marcan la semana en Ibiza. Desde coches atrapados en la arena hasta encuentros inesperados con tintoreras, pasando por agresiones callejeras y homófobas, la convivencia parece más que nunca una asignatura pendiente.

En vivienda y política, los conflictos tampoco dan tregua, mientras las calles se llenan de ambiente con la feria Ibiza Medieval.

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