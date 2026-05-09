"Ibiza en minuto y medio": Agresiones, sustos en playas y polémicas políticas
Drama y polémica marcan la semana en Ibiza. Desde coches atrapados en la arena hasta encuentros inesperados con tintoreras, pasando por agresiones callejeras y homófobas, la convivencia parece más que nunca una asignatura pendiente.
En vivienda y política, los conflictos tampoco dan tregua, mientras las calles se llenan de ambiente con la feria Ibiza Medieval.
Descubre todos los detalles en nuestro resumen "Ibiza en minuto y medio" en redes sociales.
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