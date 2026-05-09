Feria
Ibiza Medieval: suspendidas todas las actividades por la lluvia hasta las 18 horas
El Ayuntamiento ha cancelado todos los actos previstos hasta esa hora y ha informado de que comunicará cualquier cambio si se pueden retomar las actividades
El Ayuntamiento de Ibiza ha anunciado este sábado la suspensión de todas las actividades previtas en la Ibiza Medieval hasta las 18 horas debido a las intensas lluvias caídas esta mañana.
En un aviso difundido por el Consistorio, se ha informado de que, "a causa del mal tiempo", quedan cancelados todos los actos previstos de la feria hasta las 18 horas. El Ayuntamiento también ha señalado que seguirá "informando en caso de que la situación cambie o se puedan reanudar las actividades".
Artesanos y vendedores afectados por la lluvia
Además de la suspensión de la programación, el mal tiempo también ha afectado al mercado artesanal. Algunos artesanos instalados en la calle d'Antoni Palau más conocida como calle de las Farmacias, han recibido la indicación de retirarse debido a la lluvia, ya que ésta podía estropear la materia prima con la que trabajan así como algunos de los instrumentos, objetos o telas típicas que exponen en la feria. Ésta no es la primera vez este año que los artesanos tienen que poner pies en polvorosa en la feria medieval. El jueves, cuando también llovió, se les pudo ver a la carrera para proteger materiales y artesanía del agua.
Eso sí, el Ayuntamiento matiza que no ha suspendido la feria, de manera que los comerciantes que así lo deseen pueden mantener sus puestos abiertos al público.
La feria y el mercado quedan, por tanto, pendientes de la evolución meteorológica durante las próximas horas. El Ayuntamiento ha agradecido la comprensión de vecinos, visitantes y participantes ante esta cancelación temporal: "Gracias por su compresión".
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