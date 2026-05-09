Hyde Ibiza Fest, un fin de semana de sabores, coctelería y experiencias

El Hyde Ibiza Fest continúa este fin de semana con una programación que va más allá de la música y el bienestar. Hasta el 11 de mayo, Cala Llonga acoge esta primera edición del festival, impulsado por Hyde Ibiza, que incorpora la gastronomía y la coctelería como parte esencial de su propuesta experiencial.

Un entorno espectacular en Cala Llonga. / .

Concebido como un encuentro abierto a residentes y visitantes, el festival transforma el entorno del hotel en un recorrido por distintas formas de disfrutar Ibiza: desde actividades al aire libre y sesiones musicales al atardecer hasta talleres, catas y masterclass pensadas para quienes buscan una aproximación más sensorial a la isla.

La vertiente gastronómica del programa se articula en torno a talleres experienciales, masterclass y catas inmersivas, propuestas que invitan a descubrir sabores, técnicas y combinaciones en un ambiente relajado y vinculado al inicio de la temporada. La coctelería también forma parte de esta programación, reforzando el carácter social del festival y su vocación de convertirse en un punto de encuentro en Cala Llonga durante estos días.

El contexto suma atractivo a la experiencia: Hyde Ibiza Fest se despliega entre la playa, los espacios del hotel y la azotea Sun & Moon del Mondrian Ibiza, donde las sesiones musicales al atardecer acompañan una panorámica privilegiada del Mediterráneo. Esta combinación de paisaje, música y propuestas culinarias convierte el festival en un plan especialmente adecuado para disfrutar sin prisas durante el fin de semana.

Además de la programación gastronómica, el festival mantiene su dimensión cultural con un pop-up de Las Dalias, actividades artísticas participativas y la exposición inmersiva ‘50 Years, 50 Memories’, dedicada al 50 aniversario de Amnesia. Todo ello refuerza una idea de festival que no se limita al ocio nocturno, sino que propone una experiencia completa en torno a la cultura, la creatividad y el estilo de vida ibicenco.

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Con actividades gratuitas o a precios asequibles, Hyde Ibiza Fest ofrece hasta el domingo una oportunidad para acercarse a Cala Llonga desde una perspectiva distinta: más sensorial, más pausada y conectada con la gastronomía, la música y el espíritu mediterráneo de la isla.